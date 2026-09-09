Avant le début de la saison, cinq équipes de la Swiss League sont encore en lice pour une éventuelle promotion. Mais au final, il ne devrait en rester que deux.

Marcel Allemann

La saison dernière, seuls La Chaux-de-Fonds et Viège, parmi les clubs de Swiss League, remplissaient les critères pour prétendre à une promotion. Les demandes déposées par Sierre et Bâle avaient été rejetées par la National League. Les infrastructures du club valaisan n’étaient pas conformes aux exigences, tandis que les Rhénans ne respectaient pas les critères financiers de la NL. La formation valaisanne ayant finalement remporté le championnat, le barrage de promotion-relégation n’avait pas eu lieu.

Qu’en sera-t-il lors de la saison à venir? À l’heure actuelle, cinq équipes envisagent au moins de déposer une demande de promotion: La Chaux-de-Fonds, Viège, Bâle, Sierre et Olten. De nombreux éléments laissent toutefois penser qu’une nouvelle fois, seuls La Chaux-de-Fonds et Viège iront au bout de la démarche. Les deux clubs ont confirmé à Blick qu’ils soumettraient à nouveau leur dossier. Après avoir obtenu le feu vert la saison dernière, ils disposent de très bonnes chances de recevoir une nouvelle autorisation de la part de la National League.

Bâle doit encore augmenter son budget

Du côté du EHC Bâle, aucune décision définitive n’a encore été prise. Il n’y a cependant pas d’urgence, puisque le délai pour déposer une demande n’arrive à échéance qu’à la fin du mois d’octobre. Le club bâlois ne semble néanmoins toujours pas en mesure de satisfaire aux critères économiques cette année, à moins de parvenir à augmenter son budget au cours des prochaines semaines. «Nous ne déposerons probablement pas de demande», reconnaît donc le directeur sportif Kevin Schläpfer.

Les finances ne représenteraient en revanche pas un obstacle pour le HC Sierre, qui reste confronté à un problème lié à ses infrastructures. Vieillissante, la patinoire de Graben est encore très loin de répondre aux exigences fixées. Comme la nouvelle Valais Arena ne pourra être occupée, au plus tôt, qu’à partir de la saison 2031-2032, les ambitieux Valaisans, emmenés par leur entraîneur et copropriétaire Chris McSorley, peinent à trouver une solution leur permettant de concrétiser rapidement leur projet de promotion. «Nous discutons avec la National League et cherchons des solutions», explique McSorley.

Sierre devra probablement attendre 2028

L’une des possibilités consisterait à rénover la patinoire de Graben afin qu’elle respecte les exigences de la NL et puisse servir de solution provisoire. Cette option ne pourrait toutefois pas se concrétiser avant la saison 2028-2029. Il paraît donc très peu probable que Sierre obtienne une autorisation de promotion pour la saison à venir, même si McSorley et ses collaborateurs préféreraient rejoindre l’élite le plus rapidement possible. D’autant plus que l’écart économique et sportif entre la National League et la Swiss League se creuse chaque année.

Le EHC Olten avait, pour sa part, renoncé à déposer une demande la saison dernière pour des raisons économiques. Un an plus tôt, le club avait retiré son dossier, notamment afin de pouvoir engager l’entraîneur qu’il convoitait, Christian Wohlwend, après le licenciement de ce dernier par Ajoie, alors menacé de relégation en National League. La position des Soleurois pour la saison à venir demeure officiellement indécise. «Le conseil d’administration attendra d’abord le début de la saison et évaluera attentivement son évolution. Nous avons jusqu’à la fin du mois d’octobre et prendrons une décision en temps voulu», a récemment expliqué le président Marc Thommen dans l’«Oltner Tagblatt».

Olten a d’autres priorités

Il serait toutefois surprenant de voir Olten déposer une demande. Dans le même entretien, Thommen a également déclaré: «Le EHC Olten a actuellement d’autres priorités. L’accent est mis sur l’augmentation des recettes ainsi que sur l’assainissement durable des finances». Lors de sa dernière assemblée générale, le club soleurois avait annoncé une perte de près de 900’000 francs.