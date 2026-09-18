Le HC Sierre impressionne d'entrée de jeu

Ce remake de la dernière finale des play-off, remportée 4-1 par Sierre, a rapidement tourné en faveur du champion en titre. Les hommes de Chris McSorley ont profité d'un double avantage numérique pour ouvrir le score à la 8e minute, ajoutant le 2-0 quelques instants plus tard à 5 contre 4.
Prêté par Fribourg-Gottéron, Killian Mottet a inscrit le 3-0 en début de deuxième période, avant le 4-0 de Maxime Montandon 26 secondes plus tard. Le HCC a ensuite réduit la marque via son nouveau joueur étranger, le Canadien Riley Damiani.
Viège bat Thurgovie
Sierre a repris quatre longueurs d'avance en fin de deuxième tiers-temps puis dans le troisième, alors que le HCC a réduit le score jusqu'à 6-4. Sans vraiment inquiéter les Valaisans, qui ont encore ajouté deux buts à 4 contre 5 en toute fin de match.
Les deux autres matches de cette première soirée de Swiss League ont vu Coire dominer les GCK Lions (6-3) et Viège passer l'épaule en prolongation contre Thurgovie (1-0).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Bâle
50
28
91
7
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
50
-130
25