Le HC Sierre impressionne d'entrée de jeu

Le HC Sierre a lancé tambour battant la défense de son titre de Swiss League. A Graben, les Valaisans ont dominé le HC La Chaux-de-Fonds 8-4 vendredi en ouverture du championnat.

ATS Agence télégraphique suisse

Ce remake de la dernière finale des play-off, remportée 4-1 par Sierre, a rapidement tourné en faveur du champion en titre. Les hommes de Chris McSorley ont profité d'un double avantage numérique pour ouvrir le score à la 8e minute, ajoutant le 2-0 quelques instants plus tard à 5 contre 4.

Prêté par Fribourg-Gottéron, Killian Mottet a inscrit le 3-0 en début de deuxième période, avant le 4-0 de Maxime Montandon 26 secondes plus tard. Le HCC a ensuite réduit la marque via son nouveau joueur étranger, le Canadien Riley Damiani.

Viège bat Thurgovie

Sierre a repris quatre longueurs d'avance en fin de deuxième tiers-temps puis dans le troisième, alors que le HCC a réduit le score jusqu'à 6-4. Sans vraiment inquiéter les Valaisans, qui ont encore ajouté deux buts à 4 contre 5 en toute fin de match.

Les deux autres matches de cette première soirée de Swiss League ont vu Coire dominer les GCK Lions (6-3) et Viège passer l'épaule en prolongation contre Thurgovie (1-0).