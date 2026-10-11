Samedi soir, Nico Hischier a conduit les Devils du New Jersey à une victoire 4-1 sur Vancouver. Avec 3 points, dont son 200e but en NHL, le Valaisan a été décisif.

ATS Agence télégraphique suisse

La soirée de samedi fut belle pour Nico Hischier et les Devils en NHL. Le capitaine de New Jersey a cumulé 3 points dont 2 buts face à Vancouver, menant son équipe à la victoire (4-1) à Newark.

Le centre valaisan, «muet» lors des trois premiers matches de la saison des Devils, s'est réveillé au meilleur moment. Il a permis à son équipe – menée au score pour la quatrième fois en quatre parties – d'égaliser dès la 9e minute.

Nico Hischier a alors inscrit son 200e but en saison régulière, en supériorité numérique, sur un tir du poignet. Crédité de la passe décisive sur le 3-1, signé Jesper Bratt à la 25e en «powerplay» également, il a scellé le score à 10'' de la fin du deuxième tiers, à nouveau avec un homme de plus sur la glace.

Josi poursuit sur sa lancée

Le no 1 de la draft 2017 affiche ainsi désormais 491 points (201 buts, 290 assists) à son compteur en 613 matches de saison régulière. Ses compatriotes Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont en revanche pas inscrit de point samedi pour les Devils, qui restaient sur deux défaites d'affilée.

Roman Josi poursuit quant à lui son excellent début de saison. Le capitaine de Nashville a réussi au moins un point lors des cinq premiers matches de son équipe (6 points au total). Il a réalisé un assist samedi dans un match toutefois perdu par les Predators à Ottawa (3-2 aux tirs au but).

Le défenseur seelandais Janis Moser est quant à lui toujours en quête d'un premier point. Mais son équipe a déjà trouvé son rythme: le Tampa Bay Lightning, battu par les New York Rangers en ouverture du championnat, est allé s'imposer 5-3 sur la glace des New York Islanders samedi pour décrocher un quatrième succès de rang.