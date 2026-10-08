Les Winnipeg Jets décollent sans Nino Niederreiter

Les Winnipeg Jets ont signé une troisième victoire consécutive mercredi en NHL en battant Colorado Avalanche 3-2 à domicile. Mais l'attaquant grison Nino Niederreiter était encore une fois absent de la feuille de match.

ATS Agence télégraphique suisse

Battu en ouverture de la saison par Boston, Winnipeg a donc fait la passe de trois, avec une nouvelle victoire sur le score de 3-2. Celle-ci a été acquise à une minute de la sirène finale, grâce à une réussite de l'Américain Kyle Connor, déjà auteur du 1-1 à la 25e. En pleine forme, l'ailier compte déjà cinq buts en seulement quatre matches de championnat.

Nino Niederreiter n'a toutefois pas pu fêter ce succès sur la glace. Comme lors du précédent match contre Pittsburgh, l'attaquant suisse était surnuméraire.