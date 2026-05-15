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Leur adversaire est déjà connu
Les Knights dominent Anaheim et filent en finale

Les Vegas Golden Knights se qualifient pour la finale de Conférence Ouest de NHL après avoir éliminé Anaheim 4-2. Carter Hart brille avec 96,9% d'arrêts, tandis que Pavel Dorofeyev marque un doublé décisif.
Publié: il y a 35 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Les Knights ont remporté leur série 4-2 face à Anaheim à la faveur de leur succès 5-1 vendredi.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Las Vegas est en finale de Conférence Ouest de NHL, où la formation affrontera le Colorado Avalanche. Les Knights ont remporté leur série 4-2 face à Anaheim à la faveur de leur succès 5-1 vendredi.

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Menés 3-0 à la fin du premier tiers, les Ducks ont rapidement été débordés. Toujours sans leur gardien suisse Akira Schmid, surnuméraire, Las Vegas a pu compter sur son portier Carter Hart, qui n'a laissé passer que le but de Mikael Granlund en 2e période, réalisant 96,9% d'arrêts sur la rencontre.

Pavel Dorofeyev a encore inscrit un doublé (43e/54e) pour assurer le succès de la franchise du Nevada. Au tour suivant, les Knights affronteront les vainqueurs de la saison régulière.

Montréal bien lancé

Les Canadiens de Montréal sont eux aussi en route pour les demi-finales de NHL. Menés 3-2 après 20 minutes, Nick Suzuki et ses coéquipiers ont renversé la vapeur pour l'emporter 6-3 sur la glace de Buffalo. Ce résultat leur permet de mener 3-2 dans la série face aux Sabres, et il ne manque qu'une victoire aux Habs pour s'assurer de rejoindre les Hurricanes en finale de Conférence à l'Est.

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