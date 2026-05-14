Mathieu Olivier, un Américano-Québécois face à la Suisse

Ce vendredi, la Suisse commencera son Mondial face aux États-Unis pour qui joue un homme avec un parcours atypique: Mathieu Olivier. Rencontre avec l'Américano-Québécois de Team USA.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Jeudi, les Américains ont griffé la glace de la Swiss Life Arena quelques minutes après que les Suisses en soient sortis. Durant une heure, ils ont pris possession des lieux pour tenter de s'acclimater sur une patinoire de taille européenne. Un challenge pour une équipe composée exclusivement de joueurs évoluant en Amérique du Nord.

Parmi les 25 joueurs sélectionnés, un nom détonne. Et un accent aussi. Mathieu Olivier parle français avec un fort accent québécois. Comment expliquer que le natif de Biloxi dans le Mississippi «chante» à ce point le français? «C'est simple, nous confie-t-il. Mon père vient de Québec. Une bonne partie de ma famille vit à Québec. J'y ai moi-même vécu de nombreuses années.»

Une grande première

Pourtant, Mathieu Olivier va représenter la bannière étoilée pour la première fois de sa carrière lors du Mondial en Suisse. Que ce soit chez les juniors ou avec les adultes, il n'a jamais été sélectionné ni par les États-Unis ni par le Canada, dont il possède également le passeport. «C'est un honneur d'avoir enfin cette chance», poursuit le dur à cuire de 29 ans. Dimanche dernier, il a participé à une rencontre amicale à Mannheim face à l'Allemagne. «C'est important pour notre cohésion d'équipe, poursuit-il. Nous devons nous adapter à une patinoire plus grande et cela prend un peu de temps. Il se peut que nous ne soyons pas à notre meilleur niveau dès les premières minutes de ce tournoi.»

Un lien avec Roman Josi

Par chance, les États-Unis ne sont pas dans le groupe du Canada. Une rencontre entre ses deux nations n'est donc pas (encore?) à l'ordre du jour. «Je suis Québécois, mais je joue pour les États-Unis. J'y vis et ma femme et mes enfants aussi. S'ils ont le niveau, ils représenteront d'ailleurs Team USA. Pour moi, c'est une évidence.» Est-ce à dire qu'il a tourné le dos à la feuille d'érable? «Pas du tout, coupe-t-il. Je rentre tous les étés à Québec pour voir ma famille. Ce n'est pas parce que je représente les États-Unis que je dois nécessairement choisir l'un et renoncer à l'autre.»

Durant sa carrière riche de 311 matches en NHL, Mathieu Olivier s'est fait une solide réputation de «ponceur de bandes». Le genre de solide gaillard (1m85, 105 kilos) qu'il ne vaut mieux pas rencontrer dans un coin sombre de la patinoire. Entre 2019 et 2022, il a même disputé une cinquantaine de matches avec les Nashville Predators du capitaine Roman Josi. «C'est un joueur exceptionnel, remarque-t-il. Mais c'est encore davantage un leader et un homme de grande qualité.»

Il peut jeter les gants

À cette époque, le No 24 de Team USA n'avait pas encore trouvé la manière de se rendre indispensable. Depuis? Il a su comment peser de tout son poids sur les défenses, quitte à se battre pour défendre son équipe, son honneur ou un coéquipier mal barré. «Si j’ai à jeter les gants, je peux le faire. C’est dans mon arsenal et je n’ai pas de problème à en parler», avait-il avoué à «La Presse» voici quelques années.

Les Suisses sont donc prévenus: Mathieu Olivier n'est pas que la caution québécoise de cette équipe américaine. Il est également la caution rugueuse d'une formation qui ne manque pas de joueurs physiques. «Nous ne sommes pas autant talentueux que l'équipe championne olympique, remarque-t-il. Mais ce qui fait notre force, c'est que peu importe les joueurs qui composent la formation, tout le monde joue le même hockey avec la même fierté de représenter les États-Unis.» Dans sa bouche et en français, ces mots ont encore plus d'impact. Une habitude chez Mathieu Olivier.