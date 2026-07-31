Jesse Puljujärvi a repêché sa médaille d'or

Fin mai du côté de Zurich, la Finlande a détruit les rêves de l'équipe de Suisse. En finale du championnat du monde de hockey, la sélection nordique s'est imposée en prolongation, grâce à un but (le seul de la rencontre) de Konsta Helenius. Pour la sixième fois, la Nati était «sacrée» vice-championne du monde.
Du côté finlandais, c'était évidemment la fête. Et ce, même pour les joueurs évoluant en National League comme Mikko Lehtonen, Sakari Manninen, Vili Saarijärvi, Waltteri Merelä, Saku Mäenalanen ou Jesse Puljujärvi. Lors des festivités, ce dernier a d'ailleurs eu quelques problèmes. L'attaquant de Genève-Servette s'est en effet fait voler sa médaille d'or.
«Ma médaille a été volée au bar-karaoké Åke, pendant que nous fêtions notre victoire. Elle était exposée, pour que les gens puissent la voir. Mais je ne l'ai jamais récupérée», expliquait le No 9 à l'époque au journal finlandais «Iltalehti».
Une médaille d'or au bout de la ligne
Dans les colonnes du quotidien, il avait même lancé un appel: «Je lui (ndlr: au voleur) proposerai une glace, un café ou un petit pain.» Malgré cette offre alléchante, Jesse Puljujärvi n'avait pas récupéré son dû.
Ce mercredi, le Genevois a pourtant posté une vidéo sur les réseaux sociaux. On l'y voit, canne à pêche en main, en train de ramener quelque chose à la surface. On découvre alors une médaille d'or au bout de la ligne.
Sous la pluie à Oulu, au centre du pays, Jesse Puljujärvi a donc récupéré sa breloque. Le compte qui a partagé la vidéo précise toutefois qu'il s'agit d'une médaille de remplacement, et que l'originale reste toujours introuvable. Mais vu le sourire du Grenat à la fin de la vidéo, cela ne semble pas très important.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
0
0
0