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Dans un bar-karaoké
Jesse Puljujärvi s'est fait voler sa médaille d'or

Le Finlandais du GSHC Jesse Puljujärvi a vu sa médaille d'or – décrochée lors du Championnat du monde en Suisse – disparaitre. Celle-ci aurait été volée dans le bar-karaoké où la Finlande célébrait son titre.
Publié: il y a 34 minutes
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Jesse Puljujärvi (à droite) célèbre le titre mondial finlandais, médaille d'or autour du cou. Problème: il a perdu sa breloque dans un bar-karaoké.
Photo: Jussi Nukari/Lehtikuva via AP
Blick Sport

Selon les informations des médias finlandais Urheilucast et Iltalehti, l'attaquant du GSHC et de la Finlande Jesse Puljujärvi a perdu sa médaille d'or, remportée lors du dernier Championnat du monde de hockey face à la Suisse. Pire, sa breloque aurait été volée.

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«Ma médaille a été volée au bar-karaoké Åke, pendant que nous fêtions notre victoire. Elle était exposée, pour que les gens puissent la voir. Mais je ne l'ai jamais récupéré», a raconté Jesse Puljujärvi au journal finlandais Iltalehti. Depuis les célébrations, sa médaille a été très recherchée, mais reste introuvable.

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«Elle n'a vraiment aucun valeur, sinon pour ceux qui l'ont gagné», argumente Jesse Puljujärvi, qui tente de convaincre le ravisseur de lui la rendre. L'attaquant de National League est même prêt à récompenser la personne qui lui ramènerait sa médaille d'or. «Je lui proposerai une glace, un café ou un petit pain», promet l'attaquant finlandais. Encore faut-il espérer que le voleur soit un gourmand.

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
7
32
21
2
Finlande
Finlande
7
20
18
3
Lettonie
Lettonie
7
7
12
4
Etats-Unis
Etats-Unis
7
4
11
5
Allemagne
Allemagne
7
1
10
6
Autriche
Autriche
7
-12
9
7
Hongrie
Hongrie
7
-24
3
8
Royaume-Uni
Royaume-Uni
7
-28
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
7
20
20
2
Norvège
Norvège
7
11
15
3
République Tchèque
République Tchèque
7
2
13
4
Suède
Suède
7
11
12
5
Slovaquie
Slovaquie
7
2
11
6
Danemark
Danemark
7
-11
6
7
Slovénie
Slovénie
7
-12
6
8
Italie
Italie
7
-23
1
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