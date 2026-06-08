Le Finlandais du GSHC Jesse Puljujärvi a vu sa médaille d'or – décrochée lors du Championnat du monde en Suisse – disparaitre. Celle-ci aurait été volée dans le bar-karaoké où la Finlande célébrait son titre.

Blick Sport

Selon les informations des médias finlandais Urheilucast et Iltalehti, l'attaquant du GSHC et de la Finlande Jesse Puljujärvi a perdu sa médaille d'or, remportée lors du dernier Championnat du monde de hockey face à la Suisse. Pire, sa breloque aurait été volée.

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«Ma médaille a été volée au bar-karaoké Åke, pendant que nous fêtions notre victoire. Elle était exposée, pour que les gens puissent la voir. Mais je ne l'ai jamais récupéré», a raconté Jesse Puljujärvi au journal finlandais Iltalehti. Depuis les célébrations, sa médaille a été très recherchée, mais reste introuvable.

«Elle n'a vraiment aucun valeur, sinon pour ceux qui l'ont gagné», argumente Jesse Puljujärvi, qui tente de convaincre le ravisseur de lui la rendre. L'attaquant de National League est même prêt à récompenser la personne qui lui ramènerait sa médaille d'or. «Je lui proposerai une glace, un café ou un petit pain», promet l'attaquant finlandais. Encore faut-il espérer que le voleur soit un gourmand.