Les Finlandais narguent la Nati pendant leur célébration

Blick Sport
Normalement, entendre la chanson «Richi» est synonyme de bonheur pour les fans de l'équipe de suisse de hockey. Le tube du groupe zougois «Stubete Gäng» était lancé après chaque but inscrit par la Nati dans son championnat du monde à domicile.
Mais mardi, les Finlandais ont détourné l'usage du morceau. Pendant leur parade pour célébrer leur cinquième titre de champion du monde, les Finlandais ont lancé la fameuse musique suisse, avant de danser fièrement, coupe dans les mains.
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Un chambrage en règle, bien que toujours rude à encaisser, deux jours après ce (nouveau) traumatisme.