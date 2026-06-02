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Les Finlandais célèbrent leur titre… avec une chanson de la Nati
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Devant 80'000 fans:Les Finlandais célèbrent leur titre… avec une chanson de la Nati

Sur la chanson «Richi»
Les Finlandais narguent la Nati pendant leur célébration

Les Finlandais ont détourné la chanson «Richi» mardi pour célébrer leur cinquième titre mondial. Pendant leur parade, ils ont dansé, coupe en main, sur ce tube normalement synonyme de bonheur pour la Nati.
Publié: 09:48 heures
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Dernière mise à jour: 09:58 heures
Blick Sport

Normalement, entendre la chanson «Richi» est synonyme de bonheur pour les fans de l'équipe de suisse de hockey. Le tube du groupe zougois «Stubete Gäng» était lancé après chaque but inscrit par la Nati dans son championnat du monde à domicile.

Mais mardi, les Finlandais ont détourné l'usage du morceau. Pendant leur parade pour célébrer leur cinquième titre de champion du monde, les Finlandais ont lancé la fameuse musique suisse, avant de danser fièrement, coupe dans les mains.

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