La mère de Konsta Helenius a vécu un sacré ascenseur émotionnel à Zurich. Après le but du sacre finlandais, elle s’est évanouie en tribune, submergée par l’émotion.

La mère du héros finlandais est tombée dans les pommes

La mère du héros finlandais est tombée dans les pommes

Dominik Mani

A la 71e minute, lors des prolongations, Konsta Helenius est entré dans l'histoire du hockey finlandais. Le jeune attaquant de 20 ans a trouvé un petit espace entre les jambes du défenseur suisse Janis Moser avant de tromper le gardien et d'offrir à la Finlande le titre mondial.

Dans une Swiss Life Arena soudainement plongée dans le silence, les supporters finlandais ont laissé exploser leur joie. Pour l'une d'entre eux, l'émotion a toutefois été trop forte.

Selon le journal finlandais «Ilta-Sanomat», Maiju Helenius, la mère du héros du soir, s'est évanouie dans les tribunes quelques instants après le but décisif. «Juste après le but, je me suis retrouvée allongée entre les rangées de sièges», a-t-elle raconté au média finlandais. Heureusement, elle a rapidement été prise en charge. Toute la famille Helenius s’était rendue à Zurich pour soutenir Konsta Helenius et l’équipe nationale finlandaise.

«J'ai sauté puis je me suis évanouie»

«J'ai sauté de joie, puis je me suis évanouie. C'était assez embarrassant», a confié Maiju Helenius. La mère de l'attaquant des Buffalo Sabres a tenu à préciser qu'elle n'avait pas consommé d'alcool durant son séjour en Suisse. «C'était simplement un ascenseur émotionnel», a-t-elle expliqué.

Après le but victorieux de leur fils, les parents ont également été submergés de messages. Une fois connectés au réseau Wi-Fi de la Swiss Life Arena, leurs téléphones se sont rapidement remplis de notifications. «Mon mari Tero Helenius avait reçu plus de cent messages. Moi, j'en avais 58», raconte-t-elle.

Malgré cette mésaventure, Maiju Helenius garde un excellent souvenir de son séjour à Zurich. Elle a notamment salué l'ambiance créée par les supporters suisses. «C'était absolument fantastique. L'atmosphère était de première classe», s'est-elle enthousiasmée. «Les Suisses ont fait un bruit incroyable dans cette patinoire. Puis le match est parti en prolongation.» Une prolongation qui a finalement souri à la Finlande...