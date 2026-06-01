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Commentaire de Grégory Beaud
Ce n’est pas une génération désenchantée

L’équipe de Suisse a perdu une nouvelle finale de championnat du monde, la troisième de suite. Notre journaliste préfère retenir les immenses progrès de la sélection nationale.
Publié: il y a 4 minutes
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La déception était grande dans les rangs suisses.
Photo: Getty Images

Sans être un spécialiste de la chanson française, impossible de ne pas penser à «Désenchantée» en regardant les visages des internationaux suisses. Surtout ceux des anciens comme Nino Niederreiter, Roman Josi ou Leonardo Genoni.

Cette génération dorée du hockey suisse est-elle désenchantée? La question est malheureusement légitime. Au moment où Konsta Helenius a mis fin au rêve suisse durant la prolongation, plusieurs joueurs ont sans doute compris qu'ils venaient de laisser passer l'une de leurs dernières occasions de devenir champions du monde. Nino Niederreiter a ainsi récolté une cinquième médaille d'argent en championnat du monde.

Cinq finales, cinq défaites

Cinq finales en treize ans et cinq finales perdues. Même Fribourg Gottéron a fini par mettre un terme à son cycle infernal après quatre échecs sur la dernière marche. La Suisse, elle, semble condamnée à regarder ses adversaires triompher. Après la Suède, la Tchéquie et les États-Unis, voilà qu'elle a dû assister à un nouveau sacre étranger, celui de la Finlande.

Le plus cruel dans cette nouvelle médaille d'argent est qu'elle ressemble désormais à un échec. Il fut un temps où tout un pays aurait signé des deux mains pour vivre une telle déception. Pendant des décennies, atteindre une finale mondiale relevait presque du miracle. Aujourd'hui, ne pas la gagner laisse un goût amer. C'est peut-être la preuve la plus éclatante du chemin parcouru par le hockey suisse.

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Difficile de garder le positif de cette situation. Personne n'a envie de lire une histoire de perdants honorables au lendemain d'une nouvelle finale envolée. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le lieu. Les larmes de Roman Josi, de Nino Niederreiter ou de Leonardo Genoni méritent davantage de respect que des discours sur les progrès accomplis.

Mais lorsque les visages se seront décrispés et que les larmes auront séché, il faudra aussi se souvenir d'une chose: cette équipe a changé les standards du hockey suisse. Une médaille d'argent n'est plus célébrée comme un exploit. Elle est vécue comme une déception. Et si cela fait si mal aujourd'hui, c'est précisément parce que cette génération a élevé les ambitions du pays à un niveau jamais atteint auparavant.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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