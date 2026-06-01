La Suisse s'est inclinée en finale du Mondial après prolongation dans un format abject à 3 contre 3 (0-1 ap). La Finlande n'a rien volé, mais l'IIHF mérite d'être le flop et le buteur l'homme du match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Konsta Helenius (Finlande, attaquant)

Si des Suisses sont fans des Buffalo Sabres, il y a plusieurs questions qui se posent. 1. Pourquoi? 2. Allez-vous changer de franchise, sachant que c'est la deuxième année consécutive qu'un joueur de cette organisation plante une lame (rapport aux Sabres) dans le dos des Suisses? L'an dernier, c'est Tage Thompson qui a inscrit le but décisif lors de la prolongation.

Cette année, Konsta Helenius a imité son coéquipier. Drafté en 2024 par Buffalo, le jeune joueur de 20 ans n'a pas encore réussi à faire son trou en NHL et n'a joué qu'un minimum de matches (9) dans la plus grande ligue du monde. Très bon tout au long du tournoi, il a prouvé que l'investissement fait en lui était bon. Pour le plus grand désespoir des Suisses. Le constat (Helenius) est cruel.

⭐⭐ Justus Annunen (Finlande, Gardien)

Le portier finlandais est la définition même de «monter en puissance» dans ce Championnat du monde. Franchement moyen, pour ne pas dire mauvais, en phase de groupes, le rempart de Nashville a réalisé un dernier week-end de feu.

Samedi, il a dégoûté Sidney Crosby, Macklin Celebrini et les autres Canadiens, tandis que dimanche, il a fait le malheur de Roman Josi – son coéquipier dans le Tennessee. Il a repoussé les 22 tirs suisses à la Swiss Life Arena et a bien été aidé par sa barre transversale en prolongation sur un lancer de Damien Riat. Suffisant pour devenir champion du monde.

⭐ Leonardo Genoni (Suisse, Gardien)

Que peut-on encore dire du gardien de l'équipe de Suisse? Il a une nouvelle fois été extraordinaire durant cette finale. Comme à chaque fois en championnat du monde, «Leo» hausse le niveau de son jeu de manière quasi exponentielle. En première période, il n'a pas été aussi propre qu'à son habitude, mais il a tout de même réussi à garder sa cage inviolée alors que la pression finlandaise était constante.

Par la suite, il a commencé à faire des arrêts propres. Cela a insufflé de la confiance à sa défense. Ce n'est pas un hasard si les Suisses ont commencé à croire en leurs chances. Sur les trois finales perdues, Leonardo Genoni a encaissé trois buts sur 99 tirs pour un taux d'arrêts de 97%. Stratosphérique, encore une fois, mais toujours aucune médaille d'or.

Le flop (1) L'IIHF

Précisons que l'issue du match n'a aucun rapport avec ce flop. La Suisse aurait gagné que ce paragraphe aurait été écrit avec le venin. Comment l'IIHF peut-elle accepter que sa compétition la plus prestigieuse soit décidée dans un format qui n'a plus grand-chose à voir avec le hockey joué durant les 60 premières minutes? Autant jeter une pièce en l'air et désigner le champion du monde si les deux équipes ne se départagent pas après 60 minutes. Ce «spectacle» en prolongation est indigne d'un championnat du monde.

Le flop (2) Le power-play

Ce serait malhonnête de ne parler que du règlement et de faire abstraction des failles dans le jeu suisse. Car il y en a eu, notamment à cheval entre la première et la deuxième période. L'équipe de Suisse a pu jouer durant deux minutes pleines à 5 contre 3 et elle n'a absolument rien créé. Une catastrophe de jeu de puissance qui n'a produit qu'un tir cadré. C'était une occasion en or et la Suisse l'a gâchée.