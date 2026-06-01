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Un vacarme à 4 heures du matin, la police découvre les champions du monde
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Tapage mondial:Un vacarme à 4 heures du matin, la police découvre les champions du monde

La fête jusqu’à l’aube
Les champions du monde fêtent leur titre, la police intervient

Réveillée à 4 heures du matin par une fête bruyante, une habitante d’Opfikon a alerté la police avant d’apprendre que les auteurs du vacarme étaient les champions du monde finlandais.
Publié: 21:34 heures
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Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
La Finlande est devenue championne du monde dimanche soir à Zurich.
Photo: IMAGO/Beautiful Sports International
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Gian-Andri Baumgartner

Une lectrice de Blick domiciliée à Opfikon a été réveillée de manière plutôt brutale lundi matin à 4 heures. En cause: une fête particulièrement bruyante organisée juste devant son domicile. «Comme j’avais un examen important le lendemain, je suis allée me coucher avant la fin de la finale et je n’ai pas assisté aux célébrations après le match. J’ai donc d’abord pensé qu’il s’agissait de supporters suisses en train de fêter la victoire», raconte cette riveraine.

Une erreur d’interprétation. Comme la police, appelée sur place après un certain temps, le lui a expliqué par la suite, le groupe qui faisait la fête n’était autre que l’équipe de Finlande championne du monde, qui célébrait son titre jusque tard dans la nuit. Plusieurs joueurs portaient encore leurs médailles des heures après la fin de la rencontre.

La colère est retombée

Les Finlandais séjournaient dans un hôtel situé à proximité pendant le tournoi. Selon l’habitante, ils se promenaient régulièrement dans le village et buvaient même à la fontaine locale. «Aujourd’hui, une équipe de télévision finlandaise est même venue filmer la fontaine.» Il n’est donc pas exclu qu’une fontaine d’Opfikon bénéficie prochainement d’une certaine notoriété en Finlande.

Une perspective qui a fini par faire disparaître l’agacement initial de la lectrice: «La fête des champions du monde juste devant chez moi... Avec le recul, c’est finalement une histoire assez drôle».

Mondial 2026: Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
7
32
21
2
Finlande
Finlande
7
20
18
3
Lettonie
Lettonie
7
7
12
4
Etats-Unis
Etats-Unis
7
4
11
5
Allemagne
Allemagne
7
1
10
6
Autriche
Autriche
7
-12
9
7
Hongrie
Hongrie
7
-24
3
8
Royaume-Uni
Royaume-Uni
7
-28
0
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
7
20
20
2
Norvège
Norvège
7
11
15
3
République Tchèque
République Tchèque
7
2
13
4
Suède
Suède
7
11
12
5
Slovaquie
Slovaquie
7
2
11
6
Danemark
Danemark
7
-11
6
7
Slovénie
Slovénie
7
-12
6
8
Italie
Italie
7
-23
1
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