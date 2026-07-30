Julien Sprunger, champion des cœurs

Trois mois après être entré dans l'histoire en remportant le titre de champion de Suisse avec Fribourg Gottéron, Julien Sprunger a été mis à l'honneur lors de la «Swiss Ice Hockey Night» en tant que «Joueur le plus populaire». Il succède à Andres Ambühl.

Stephan Roth

Julien Sprunger (40 ans) a remporté des matches, inscrit des centaines de buts et marqué l'histoire de son club au cours de ses vingt-quatre années de carrière. Mais il lui manquait toujours ce titre tant convoité. Jusqu'ici, ce sont les autres qui soulevaient le trophée. Fribourg Gottéron, lui, n'était que le «champion des cœurs». Puis, au tout dernier moment, le destin a enfin basculé.

Le 30 avril à Davos, lors du 1186e et ultime match de sa carrière en National League – tous disputés sous les couleurs de Gottéron avec son mythique numéro 86 –, Julien Sprunger a enfin vécu ce qu'il attendait depuis toujours. Fribourg est devenu champion de Suisse pour la première fois de son histoire.

Une volonté hors du commun

Le but en prolongation de Lucas Wallmark lors de l'acte VII de la finale a déclenché une explosion d'émotions. Les larmes coulaient, les verres se vidaient, et au milieu de cette immense célébration se trouvait le capitaine fribourgeois. Celui qui, depuis des années, incarne tout un club et toute une région. Celui qui, déjà en quarts de finale contre les Rapperswi-Jona Lakers, alors que l'élimination semblait proche, avait tout donné pour prolonger l'aventure. «Je ne voulais pas terminer ma carrière sous la pluie à Rapperswil», confiera-t-il plus tard.

«Je suis tellement heureux pour tous les Fribourgeois. C'est une grande famille. Ils ont attendu ce moment pendant si longtemps. Et je suis tout aussi heureux pour Julien Sprunger», a déclaré un Reto Berra très ému. Pour le gardien, l'héritage de son capitaine dépasse largement les trophées. «La manière dont il accueille chaque personne dans ce vestiaire, la façon dont il traite les autres: voilà ce qui compte vraiment dans la vie.»

Il est rare qu'un coéquipier rende un hommage aussi fort. Et il collait parfaitement à cette histoire que même les meilleurs scénaristes hollywoodiens auraient eu du mal à imaginer.

Trois mois plus tard, les héros fribourgeois sont une nouvelle fois à l'honneur. Lors de la Swiss Ice Hockey Night, organisée au Congress Kursaal d'Interlaken, Reto Berra est sacré Gardien de l'année et MVP des play-off. Julien Sprunger, lui, reçoit une autre distinction: celle de joueur le plus populaire. Les lecteurs de Blick l'ont élu Most Popular Player, succédant ainsi à Andres Ambühl, ancienne légende de Davos et de l'équipe de Suisse, qui avait remporté cette récompense à neuf reprises avant de prendre sa retraite l'an dernier.

«J'ai dû attendre qu'Andres Ambühl arrête»

Julien Sprunger n'est toutefois pas présent pour recevoir son prix. Il profite de vacances à Bali et d'une retraite sportive amplement méritées. Pour la première fois depuis près d'un quart de siècle, il peut savourer un été sans préparation physique, sans contraintes… et surtout avec le titre de champion de Suisse en poche.

Un message vidéo de Julien Sprunger est tout de même diffusé. «J’ai du attendre qu Andres Ambuehl arrête sa carrière pour gagner ce titre», a-t-il plaisanté à l'écran. «Merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Ca me fait super plaisir». Une chose est sûre: l'emblématique numéro 86 manquera à Gottéron et à l'ensemble du hockey suisse.

Simon Moser également honoré

Julien Sprunger a reçu le même soir une autre distinction, le «Special Award», pour l’ensemble de sa carrière sportive. Il l’aurait mérité même sans le titre de champion. D’autres joueurs extrêmement méritants sont également à l’honneur, comme Simon Moser (37 ans), capitaine emblématique du CP Berne, triple meilleur buteur du championnat et double médaillé d’argent aux Championnats du monde. Il a dû mettre un terme prématurément à sa carrière au cours de la saison dernière.