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Simas Ignatavicius meilleur jeune
Reto Berra élu meilleur gardien de la saison et MVP des play-off

Fribourg Gottéron a fait très fort ce jeudi à la grande soirée du hockey suisse! Reto Berra repart avec le trophée de meilleur gardien de la saison, ainsi que celui de MVP des play-off. Simas Ignatavicius, de Genève-Servette, est lui le meilleur jeune.
Publié: 20:28 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
Une belle distinction pour Reto Berra!
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Champion de Suisse pour la première fois de son histoire, Fribourg-Gottéron a logiquement été à l'honneur lors des Swiss Ice Hockey Awards jeudi. Reto Berra et Julien Sprunger repartent avec deux récompenses.

Le gardien fribourgeois Reto Berra a été désigné meilleur joueur (MVP) des derniers play-off lors d'un gala à Interlaken, succédant à l'attaquant des Zurich Lions Sven Andrighetto. Le portier, qui a signé jusqu'en 2028 avec Kloten, a également remporté le titre de meilleur gardien de la saison suite à un vote.

Désormais retraité après avoir apporté à son équipe de toujours un titre inédit, Julien Sprunger a également reçu deux distinctions. Le capitaine des Dragons a été élu joueur le plus populaire de la ligue lors d'un vote en ligne et a également reçu le Special Award pour sa carrière exceptionnelle, ponctuée de plus de 1100 matches de National League.

Simas Ignatavicius (Genève-Servette) est lui le meilleur jeune de la saison.

Matej Stransky et Alina Müller récompensés

Le capitaine de Davos Matej Stransky a terminé en tête du vote désignant le MVP de la saison régulière, pour son dernier exercice sous le maillot du HCD. Il s'est distingué en inscrivant 53 points en 46 matches et un différentiel largement positif (+34).

Alina Müller a été élue joueuse de l'année pour la troisième fois d'affilée, la cinquième au total. Dans la Women's League suisse, Lara Stalder a été désignée MVP pour son rôle dans le doublé Coupe-Championnat réalisé avec Zoug.

Ces deux joueuses ont également été récompensées conjointement avec leurs coéquipières de l'équipe nationale grâce au «Hockey Award» pour leurs performances exceptionnelles. Dirigées par l'ancien sélectionneur Colin Muller, qui vient de prendre sa retraite, les Suissesses s'étaient parées de bronze olympique à Milan.

L'équipe masculine a également reçu le même prix pour sa médaille d'argent acquise au Championnat du monde, la troisième consécutive dans ce rendez-vous. A domicile, les Helvètes avaient échoué face à la Finlande en finale (1-0 ap).

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0
0
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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