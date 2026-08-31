Les talentueux Rodwin Dionicio et Johnny Kneubühler ont quitté le HC Bienne cet été. Le club seelandais leur reprochait leur manque d'attachement et les a libérés de leur contrat en cours.

Marcel Allemann

En 2023, le HC Bienne avait frôlé le titre de champion national, s'inclinant seulement au septième match de la finale des play-off face à Genève-Servette. Depuis, les Seelandais n'ont plus eu beaucoup de raisons de se réjouir: 9e, 11e puis 10e place au classement et deux absences consécutives en play-off. Un bilan qui ne correspond pas aux attentes du club seelandais.

Le constat est clair: à l'aube de cette nouvelle saison, Bienne a décidé de serrer la vis. Le club a-t-il pour autant tourné le dos à sa bonne humeur et à son esprit familial? «Nous voulons rester un club familial et continuer à nous amuser. Mais nous voulons aussi des joueurs qui s'identifient à nous», explique le directeur sportif Martin Steinegger.

Un manque d’identification

Ce dernier a constaté ce manque d'identification chez deux joueurs en particulier: le jeune défenseur star Rodwin Dionicio et l'attaquant Johnny Kneubühler, auteur de 13 buts la saison passée. Le directeur sportif souhaitait prolonger leur contrat respectif, qui expirait en 2027, mais sa proposition n'a pas fait mouche. Dans le cas de Johnny Kneubühler, il s'est avéré que l'attaquant s'était déjà engagé avec Servette pour la saison 2027/28.

Une nouvelle contrariante pour Martin Steinegger, qui a alors préféré couper court et faciliter le départ de son attaquant pour Genève. D'autant qu'un remplaçant idéal se présentait, en la personne de Joël Vermin, écarté par Berne et reconnaissant de trouver un nouvel employeur.

Rodwin Dionicio, de son côté, reste un joueur exceptionnellement prometteur, dont le développement au quotidien s'avère toutefois exigeant et demande un gros investissement. N'ayant perçu aucun intérêt de l'entourage du joueur pour une prolongation jusqu'en 2028 au minimum, le club a lui aussi perdu tout intérêt à continuer d'investir dans la formation de l'Appenzellois. Ce dernier a donc été libéré plus tôt que prévu et a trouvé un nouveau club: le CP Berne. Les Bernois ont versé une somme de transfert considérable à Bienne. Et Rodwin Dionicio y a signé jusqu'en 2029.

Examiner chaque cas individuellement

Mais Bienne peut-il vraiment se permettre un tel régime d'austérité? Le défenseur le plus spectaculaire et le deuxième meilleur buteur titulaire d'une licence suisse de la saison dernière ont tous deux été cédés. Un club comme Bienne devrait pouvoir accepter que des formations aux moyens financiers plus importants s'intéressent à ses meilleurs éléments. Et assumer ainsi, dans une certaine mesure, un rôle de club formateur pour les plus gros.

Mais que fera Martin Steinegger si l'un de ses joueurs venait à partir la saison prochaine, s'engageant un an à l'avance avec le ZSC ou Davos? Devra-t-il lui aussi partir? «Il faut examiner chaque cas individuellement», répond-il. L'attachement au club reste toutefois, à ses yeux, un élément clé sur le chemin du retour vers une époque plus glorieuse pour le HC Bienne. Sur le principe, l'ancien international suisse ne cache pas son agacement face à la pratique, courante en Suisse, de conclure les transferts si longtemps à l'avance.

Nouveau contrat pour Jonah Neuenschwander?

Martin Steinegger se réjouit davantage de l'arrivée cette semaine à Bienne d'une nouvelle recrue: la star de NHL Jeff Skinner.

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On peut par ailleurs s'attendre à ce que le club prolonge prochainement le contrat du jeune prodige Jonah Neuenschwander, qui arrive à échéance en 2027 – même si ce dernier est considéré comme un candidat potentiel au Top 10 de la draft NHL et qu'il n'honorera très probablement jamais ce nouveau bail. Dans son cas, aucun problème d'identification: Bienne est sa ville natale et restera son port d'attache, même s'il évolue en Amérique du Nord. Il en va de même pour la star de Tampa Bay, Janis Moser.