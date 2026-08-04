DE
FR

Echange de bons procédés
Johnny Kneubühler part à Genève, Joël Vermin arrive à Bienne

Johnny Kneubühler quitte Bienne avec effet immédiat pour Genève-Servette, un an avant l'échéance prévue. Le HC Bienne recrute en retour Joël Vermin, 34 ans, en provenance de Berne.
Publié: 15:53 heures
Bienne et Johnny Kneubühler ont convenu d'un commun accord de résilier le contrat qui les liait jusqu'à la fin de la saison 2026/27.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Johnny Kneubühler quitte Bienne avec effet immédiat pour rejoindre Genève-Servette un an plus tôt que prévu. Le club seelandais annonce dans le même communiqué avoir recruté Jöel Vermin.

Bienne et Kneubühler ont convenu d'un commun accord de résilier le contrat qui les liait jusqu'à la fin de la saison 2026/27. L'attaquant de 30 ans ayant déjà décidé de rejoindre dès 2027 le GSHC, son club formateur, le HC Bienne a «réévalué la situation». 

«A la suite de discussions constructives avec le HC Bienne, les deux organisations sont parvenues à une entente permettant au joueur de rejoindre immédiatement les Vernets», écrit sur son site internet le GSHC, qui avait fait signer Kneubühler jusqu'en 2030.

Bienne a en revanche enrôlé pour une saison Joël Vermin, indésirable à Berne où il était pourtant encore sous contrat. L'attaquant de 34 ans, qui peut également jouer en défense, évoluait depuis 2022 chez les Ours après des passages à Lausanne et à Genève notamment.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0
0
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
National League
National League
HC Bienne
HC Bienne
Genève Servette HC
Genève Servette HC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      National League
      National League
      HC Bienne
      HC Bienne
      Genève Servette HC
      Genève Servette HC