Christian Dubé: «J'aime la direction que prend mon équipe»

En attendant d'affronter les Tigres et les Ours pour terminer sa préparation, le HC Bienne a remporté les cinq duels disputés cet été. De bon augure? Christian Dubé apprécie l'attitude de son équipe, laquelle a battu les Abeilles avec dix-sept joueurs et deux gardiens.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Difficile de considérer que le HC Bienne ne réussit pas sa préparation estivale, puisque les Seelandais ont remporté les cinq matches disputés jusqu'ici. Après le succès inaugural face à Ajoie (6-5), les hommes de Christian Dubé l'ont emporté contre Pardubice (3-2) et Salzbourg (6-2), puis face à deux équipes de Swiss League cette semaine: Olten (5-3) et La Chaux-de-Fonds jeudi à Fleurier (5-4)!

La préparation du HC Bienne prend d'ailleurs des allures de montée en puissance, puisqu'elle se terminera à la Tissot Arena avec la double réception des Langnau Tigers (le 4 septembre) et des Ours du CP Berne le 10. Deux vrais chocs face aux deux rivaux cantonaux pour bien préparer le début du championnat et l'accueil du champion en titre Gottéron le 15.

La première préparation estivale de Christian Dubé

Alors, Christian Dubé, votre équipe sera-t-elle prête à défier les Dragons? Blick est allé poser la question au coach du HC Bienne jeudi à Fleurier. «Ce qui me plaît, c'est qu'on trouve à chaque fois un moyen de gagner. Ce n'est pas forcément évident de battre deux équipes de Swiss League en vingt-quatre heures, surtout au vu des conditions auxquelles on n'a pas forcément l'habitude», répond la légende vivante du hockey suisse, lequel apprécie l'état d'esprit de son groupe.

Pour sa première préparation estivale, le technicien se plaît à souligner la manière dont son message passe. «On a une très bonne attitude, j'aime la direction que prend mon équipe. Les matches qu'on a joués contre Pardubice et Salzbourg étaient excellents, c'est un bon signal.»

Dix-sept joueurs, deux gardiens!

Le succès acquis jeudi à Fleurier face aux Abeilles, s'il a été long à se dessiner, a été acquis dans des circonstances particulières. Bienne s'est en effet présenté avec deux gardiens, sept défenseurs, trois centres et sept ailiers. C'est tout? C'est tout. «On a pas mal de blessés et on attend leur retour progressif le plus vite possible. Cette semaine, les gars présents sur la glace ont joué beaucoup de minutes et je les ai sentis fatigués sur la fin, ce qui est logique. Et malgré ça, je le redis, ils ont trouvé un moyen de gagner. Tout n'était pas parfait, c'est sûr, mais c'est positif quand même.»

Ce jeudi, Bienne s'est présenté sans sa nouvelle recrue, le grand cador de NHL Jeff Skinner, ni Gaëtan Haas, Dario Trutmann, Fabio Hofer, Harri Säteri et Dominic Zwerger, tous laissés au repos. Et comme Niklas Blessing, Petr Cajka, Joël Vermin et Robin Grossmann ne sont pas opérationnels, les Haches n'étaient clairement pas dans leur période d'affûtage le plus complet.

Parmi les satisfactions de cette victoire face à La Chaux-de-Fonds figure en bonne place Mark Sever, auteur de deux buts, dont celui de la victoire. Le jeune attaquant slovène a été l'un des grands artisans de la belle fin de saison dernière, en se montrant brillant lors du match décisif pour les play-in face à Langnau (deux passes décisives) et en s'offrant un doublé contre les Ours au match aller de ces mêmes play-in. Ses performances ont attiré l'attention (3 buts et 8 assists en 19 matches de saison régulière) et Christian Dubé entend bien lui faire franchir un palier cette saison.

Mark Sever va continuer à progresser

«Oui, l'objectif avec lui est de le responsabiliser, qu'il ait un rôle de plus en plus important. Il va jouer dans une bonne ligne et sur le power-play également. On espère qu'il puisse faire un pas en avant. Il y a encore du travail, il est jeune et il peut se développer», assure le technicien.

A noter que ce jeudi, deux gardiens se sont partagé la cage biennoise, le jeune Florian Scheu remplaçant Viktor Östlund en cours de partie. Est-ce à dire que ce gardien d'avenir se verra offrir une chance en National League cette saison, les soirs où Harri Säteri devra souffler un peu? Christian Dubé n'hésite pas à souligner ses qualités, mais préfère rester prudent. «Nous avons nos deux très bons gardiens, mais aussi Philéas Lachat à Olten. Florian s'entraîne avec nous tous les jours, il progresse bien, mais il est prévu pour les M21 cette saison.»

Pas encore d'objectif officiellement défini

Le HC Bienne, qui revit sportivement depuis l'arrivée de Christian Dubé à sa tête en fin de saison, a arraché les play-in voilà quelques mois. Le club a-t-il fixé un objectif officiel cette saison? Top 6? Top 10? Maintien? Le coach évacue la question. «Je vais en parler prochainement avec le directeur sportif, c'est lui qui va annoncer ça». De manière raisonnable, Bienne pourrait viser une qualification en play-off, directe ou indirecte, ainsi qu'une nette progression de ses jeunes, une donnée encore plus importante dans le Seeland que dans d'autres clubs. La saison de l'immense talent local Jonah Neuenschwander (17 ans depuis le mois de mars) sera ainsi particulièrement scrutée, lui qui reste sur un exercice à cinq buts et sept assists, en 32 matches de saison régulière.