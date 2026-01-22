«Christian Dubé amène un nouvel élan dans cette équipe»

Ce jeudi matin, Christian Dubé a donné ses premiers coups de patins en tant qu'entraîneur du HC Bienne. Sur la glace, l'ambiance était studieuse et les changements déjà bien visibles.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Aux alentours de 10h, les premiers joueurs du HC Bienne sont entrés sur la glace de la Tissot Arena. Christian Dubé, lui, était toujours en shorts et t-shirt à côté du banc dont il a pris le contrôle mercredi. Le technicien a fait une longue accolade à Simon Rytz, le masseur et son ancien coéquipier à Berne. «Hormis «Stoney» (ndlr Martin Steinegger, directeur sportif), c'est le seul avec qui j'ai joué durant ma carrière, a rigolé le nouveau coach. J'imagine que les joueurs ont dû être surpris que je prenne du temps pour lui parler.»

Dix minutes après cette scène, Christian Dubé est réapparu avec un bonnet du HC Bienne solidement vissé sur la tête et les patins aux pieds. Au milieu de la glace, il s'est brièvement entretenu avec sa nouvelle équipe avant de «lâcher les chevaux». Il faut dire que le temps presse. Le HCB dispute son premier match de «l'ère Dubé» dès ce vendredi à Lausanne. «En 24 heures, on ne peut pas tout changer, précise-t-il. Je ne veux d'ailleurs pas le faire. Mais il est déjà possible de faire quelques ajustements.»

Retour du fun

Concrètement, quels sont-ils? «Vous connaissez ma façon de voir le hockey, rigole-t-il devant un parterre de journalistes. Je veux une équipe rigoureuse et structurée défensivement. Mais je veux aussi que les gars aient du fun en zone offensive. C'est un jeu et j'aimerais que les Lias Andersson, Toni Rajala et autres Gaëtan Haas puissent laisser leur créativité s'exprimer. J'ai envie de leur dire: 'Let's go', on est là pour jouer!»

Au rayon des ajustements forcément visibles, Christian Dubé a déjà remanié ses lignes. Ainsi Gaëtan Haas fera équipe avec Fabio Hofer et Marcus Sylvegård. Toni Rajala évoluera avec Lias Andersson et Jere Sallinen. «Quand un nouveau coach arrive, c'est normal qu'il y a un coup de sac, remarque Gaëtan Haas, le capitaine seelandais. Généralement, il garde certains duos et y ajoute un troisième élément.» C'est exactement ce qui est arrivé ce jeudi matin.

Beaucoup de mise en place

Après avoir permis à ses joueurs de patiner et monter en température durant un gros quart d'heure, Christian Dubé a commencé à installer quelques petites choses tactiques. Il a également haussé une première fois le ton. «Je n'étais passé resté inactif, précise-t-il. J'entrainais au sein du mouvement junior du HC Davos où mes fils évoluent. Mais avec des pros, c'est sûr que ce n'est pas pareil.»

L'emphase a d'abord été mise sur les sorties de zone, puis le placement défensif à 4 contre 5 et le mouvement en zone offensive en power-play. Mais c'est surtout entre les deux oreilles que le technicien a décidé de travailler. «C'est une équipe qui a du talent, précise-t-il. Je connais certains joueurs pour avoir essayé de les signer à Fribourg lorsque j'étais directeur sportif. Il y a actuellement un petit blocage et je vais essayer de décoincer tout ça.»

Pour l'heure, le principal bénéficiaire du remaniement semble être Robin Grossmann. Surnuméraire depuis le début de l'année, l'expérimenté défenseur patinait avec Linus Hultström dans ce qui ressemble à une première ligne défensive plutôt équilibrée. «On verra si cela continuera, précise l'arrière. Mais c'est vrai que l'arrivée de Christian Dubé peut amener un nouvel élan dans cette équipe.»

Malgré ses deux décennies de service, Robin Grossmann n'a finalement pas connu beaucoup de changements d'entraîneurs. «Lorsque tu as passé de nombreuses années à Davos sous Arno Del Curto, il y a plus de stabilité (rires). Mais c'est vrai qu'hormis l'épisode Svoboda à Lausanne, j'ai souvent eu des entraîneurs qui sont allés au terme de leurs contrats.»

«J'étais surpris»

À Bienne toutefois, il vient de vivre son deuxième licenciement. Martin Filander a en effet succédé à Petri Martikainen qui n'avait également pas été au bout de son bail. S'il n'était plus dans les bons papiers du coach, le Zougois du HCB ne «charge» pas son ancien coach pour autant. «C'est trop facile de mettre toute la faute sur l'entraîneur, détaille-t-il. Au final, ce sont nous, les joueurs, qui sommes sur la glace. C'est donc aussi à nous d'assumer désormais.» Que connaît-il de Christian Dubé? «Je lui ai mis de nombreux cross-checks, pouffe-t-il. Par contre je ne le connais pas davantage hors de la glace. Mais c'était un sacré joueur.»

C'est la même chose du côté de Gaëtan Haas. «Nous avons parlé trois ou quatre fois, précise-t-il. Je le connaissais surtout en tant que coach de Fribourg Gottéron. J'ai l'habitude de le voir très calme sur son banc.» Mais ce n'est pas ainsi que Christian Dubé s'est présenté à son groupe. «Il nous a dit être quelqu'un de très émotif, rigole le No 92 du HCB. Je dois dire que je ne m'y attendais pas vraiment. Ce n'est pas l'image que j'avais de lui.»

Arrivée bien vue

Mercredi, Gaëtan Haas a déjà eu une première discussion avec son nouvel entraîneur. Le «C» sur le maillot lui donne évidemment un rôle plus en lumière dans cette réorganisation express. «La première image qu'il nous a donnée est bonne, précise-t-il. J'ai eu l'impression qu'il était proche de son équipe et ouvert. Il a l'air d'avoir envie de nos feedbacks et cherche le contact.»

Outre un changement de personne, l'arrivée de Christian Dubé est également celle d'une autre philosophie moins nordique que les derniers entraîneurs biennois. Après les Finlandais Antti Törmänen et Petri Matikainen ainsi que le Suédois Martin Filander, le Canadien amène une impulsion différente. «Je dois dire que j'accueille ce regard différent avec un certain plaisir, précise Gaëtan Haas. Cela nous fera probablement du bien d'avoir une autre façon de voir le hockey.»

C'est donc à Lausanne que le HC Bienne tentera de profiter de ce nouvel élan. «Une équipe contre qui nous avons plutôt bien joué cette année, précise Robin Grossmann. Mais ce sera important d'être bien structuré défensivement et de minimiser les erreurs en zone défensive.» Si cette part du travail est effectuée correctement, Christian Dubé permettra à son équipe de retrouver le plaisir en attaque. C'est en tout cas son plan pour permettre au HC Bienne de remonter la pente et d'accrocher une place en play-in d'ici la fin de la saison régulière.



