Christian Dubé est le nouvel entraîneur du HC Bienne!

Le HC Bienne n'a pas traîné pour réagir après le licenciement de son coach, Martin Filander. Les Seelandais ont mis sous contrat Christian Dubé jusqu'au terme de la saison 2026/2027.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela semblait être la piste la plus logique pour le HC Bienne. Et c'est celle qui a été suivie par le directoire du HC Bienne. Pour remplacer Martin Filander licencié lundi matin, le club seelandais a décidé de confier son banc à Christian Dubé. L'ancien coach et directeur sportif de Fribourg Gottéron a signé un bail jusqu'au terme de la saison prochaine. Le technicien était sans contrat depuis son départ des Dragons à une année de la fin de son mandat.

«Christian Dubé incarne un hockey actif, intense et structuré, a précisé Martin Steiengger, directeur sportif, dans un communiqué. Sous sa responsabilité, Fribourg-Gottéron a pratiqué durant plusieurs saisons un jeu à haut tempo, avec une grande agressivité et des principes clairs sur la glace. Nous sommes convaincus que ce style de jeu correspond parfaitement à notre effectif ainsi qu’à l’ADN du HC Bienne. Christian apporte en outre une grande expérience, un leadership affirmé et une vision claire du développement sportif que nous souhaitons poursuivre.»

Titré avec Steinegger à Berne

L'arrivée de l'ancien attaquant du côté de la Tissot Arena sonne comme une évidence. Durant sa carrière, il a côtoyé Martin Steinegger, directeur sportif du EHCB durant de nombreuses années à Berne. Christian Dubé a remporté deux titres nationaux avec le SCB en 2004 et 2010. Il était coéquipier du dirigeant seelandais lors du premier. Un an après son dernier sacre du côté de la PostFinance Arena, Christian Dubé avait rejoint Fribourg Gottéron où il y avait évolué durant quatre saisons entre 2011 et 2015. Au moment de sa retraite sportive, il avait bifurqué dans les bureaux. Il est resté durant une décennie dans diverses fonctions, de directeur sportif à entraîneur.

À Bienne, Christian Dubé aura pour tâche de redresser la barre au cœur d'une saison compliquée. À une dizaine de matches de la fin du tour préliminaire, les Biennois sont loin de la course aux play-off. Plus grave, ils ne sont pour l'heure même pas qualifiés pour les play-in puisqu'ils comptent deux points de retard sur Berne, 10e. Ironie du sort, c'est une défaite face à Fribourg Gottéron qui a précipité la chute de Martin Filander. Samedi, les Dragons se sont imposés 6-1 face à Bienne.

Christian Dubé entrera en fonction ce jeudi et dirigera son premier match vendredi à Lausanne. Il n'aura donc pas énormément de temps pour mettre en place son système de jeu.