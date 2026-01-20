Qui sera le successeur de Martin Filander du côté de Bienne? Si le directeur sportif, Martin Steinegger, ne parle pas des futurs candidats, un nom tombe sous le sens: Christian Dubé. Voici les raisons qui font de lui le candidat logique.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lundi, le HC Bienne a lancé une opération commando pour sauver sa saison. Englués à une peu glorieuse 11e place, les Seelandais doivent à la fois tenter d'accrocher le wagon des play-in (places 7 à 10)... tout en évitant de glisser encore jusqu'aux play-out (places 13 à 14). Pour ce faire, Martin Steinegger ne doit pas se tromper au moment de mettre le stylo à la main de son futur entraîneur.

Après deux échecs (Petri Matikainen et Martin Filander), «Stoney» va-t-il privilégier un profil différent après ceux de Nordiques ne connaissant pas le championnat de Suisse? C'est très probable, même si ce dernier ne laisse rien transparaître dans une interview qu'il nous a accordée. Parmi les noms qui reviennent forcément sur le tapis, celui de Christian Dubé est celui qui paraît le plus logique. Voici trois raisons qui font de lui le favori... tout en sachant que le favori ne gagne pas toujours.

1 Il connaît le championnat de Suisse

Le temps presse à Bienne. Jusqu'au 1er février prochain, le club de la Tissot Arena va disputer cinq matches, soit près de la moitié des rencontres à disputer avant la fin du tour préliminaire. Dans ces conditions, le EHCB ne peut pas se permettre de laisser encore ses adversaires directs prendre le large. Avec deux points de retard sur Berne, Bienne pourrait bien rater à nouveau les play-off.

Aujourd'hui, l'engagement d'un entraîneur n'ayant pas besoin d'un temps d'adaptation au championnat de Suisse est absolument primordial. Il faut, qui plus est, que le candidat soit actuellement disponible sur le marché. Et les techniciens ayant ce profil ne courent pas les rues. C'est le cas de Christian Dubé et Luca Cereda. Les noms des deux hommes sont évidemment murmurés autour de la Tissot Arena depuis hier.

2 Il connaît Martin Steinegger

Entre 2002 et 2008, Christian Dubé et le directeur sportif du HC Bienne étaient coéquipiers du côté de Berne. Le second nommé était d'ailleurs le capitaine des Ours durant cette période. Autant dire que les deux hommes se connaissent parfaitement. En tant que directeur sportif de Fribourg Gottéron, Christian Dubé a forcément noué des liens avec son potentiel futur patron. De quoi le rassurer au moment de prendre une décision.

Et c'est probable que Martin Steinegger ne va pas tenter le diable une nouvelle fois après s'être brûlé les doigts deux fois consécutivement avec Petri Matikainen et Martin Filander. En engageant Christian Dubé, il prendrait l'option la plus sûre.

3 Il incarne un retour aux sources

Dire que Petri Matikainen et Martin Filander se ressemblent car ils viennent tous les deux du Nord serait une erreur. Non, les deux techniciens ont des styles bien différents dans leur manière de gérer une équipe et des individualités. Ils partagent toutefois un ADN commun, celui d'un hockey structuré. Certains pourraient dire rigide.

Christian Dubé, lors de ses années à Fribourg Gottéron, a bâti une équipe «joueuse», capable de produire beaucoup de spectacle et de jeu en zone offensive. Pas au niveau du «tiki taka» mis en place par Antti Törmänen et qui a permis au HC Bienne de passer à un souffle du titre de champion. Mais son arrivée dans le Seeland serait un retour aux sources pour une équipe qui joue à contre-emploi depuis longtemps.