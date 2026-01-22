Les changements que doit effectuer Christian Dubé à Bienne

Onze matches pour permettre à Bienne de revenir sur Berne, Zoug ou Langnau: Voici la mission confiée à Christian Dubé. Sur quoi le nouveau coach de la Tissot Arena doit-il mettre l'accent? Analyse.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le temps presse. Et du côté de «Watch City», on sait mieux que nulle part ailleurs la valeur de chaque seconde. Avec onze matches à jouer en saison régulière et une place en play-in à aller accrocher, le HC Bienne est sous pression. L'arrivée de Christian Dubé va forcément changer deux ou trois choses. Mais sur quoi le nouvel entraîneur doit-il insister pour provoquer une réaction? Voici trois pistes.

1 Retrouver la confiance

C'est un argument forcément bateau, mais lorsqu'une équipe va mal, son mental n'est pas au beau fixe. C'est le cas dans le Seeland. Et c'est justement sur cet aspect que le principal travail de Christian Dubé va avoir lieu. Car le HC Bienne est une équipe qui sous-performe depuis un certain temps déjà. Il suffit de regarder ses statistiques de PDO pour s'en rendre compte. Pour mémoire, il s'agit de l'addition des pourcentages de réussite aux shoots et d'arrêts des gardiens.

Durant une partie de l'année, les Biennois ont quelque peu surperformé. Mais la plupart de la saison s'est passée sous la ligne de flottaison. Récemment, l'inéluctable chute a semblé s'endiguer quelque peu. Est-ce à dire que l'équipe allait naturellement revenir à des chiffres plus normaux? Ce n'est pas une certitude. Par contre l'arrivée d'un nouvel entraîneur est typiquement le genre d'événements à même de provoquer une réaction sous les casques. Et si la confiance va mieux, il n'est pas impossible que la réussite revienne.

2 Aider Linus Hultström

S'il est un joueur qui personnifie cette fin de règne de Martin Filander, c'est bien le défenseur suédois de la Tissot Arena. Catastrophique le week-end dernier lors de la défaite à Fribourg, il n'est pas aidé par le fait qu'il ne peut plus compter sur une caution défensive à côté de lui. Récemment, c'est avec le jeune Niklas Blessing qu'il faisait équipe. Certes talentueux, l'international M20 ne permet pas à son coéquipier d'évoluer librement en zone offensive. Et cela se voit sur les statistiques de Linus Hultström.

Depuis plusieurs semaines, il voit son impact diminuer progressivement. Lorsqu'il est sur la glace à 5 contre 5, Bienne concède désormais plus de chances de buts qu'il ne s'en crée. Catapulté défenseur No 1 au moment du départ d'Oskari Laasksonen, le Suédois bénéficierait de jouer avec un bras droit plus robuste. Lorsque ses expected goals étaient bons, il évoluait avec Miro Zryd. Un choix beaucoup plus cohérent pour lui permettre de se porter en attaque efficacement. Avec Christian Dubé, Robin Grossmann va-t-il revenir en grâce et soulager Linus Hultström sur la première paire de défense?

3 Améliorer le jeu de transition

Si l'on ne devait retenir qu'une image du HC Bienne finaliste lors de la saison 2022/2023, ce serait celle de Seelandais virevoltant en zone offensive. D'une ligne H2O (Hofer, Haas et Olofsson) comptant parmi les meilleures du pays. Et d'une certaine joie de vivre permanente qui transpirait du vestiaire seelandais.

Depuis? Cette identité s'est envolée avec le départ d'Antti Törmänen et ses successeurs n'ont jamais été capables de permettre au HCB de retrouver un élan offensif comparable. Il suffit de jeter un œil aux statistiques de buts escomptés (xG) off the rush (moins de cinq secondes après avoir récupéré le puck en zone défensive) pour s'en convaincre.

22/23 1,28 xG par 60' de glace à 5v5 (1er)

23/24 1,22 xG par 60' de glace à 5v5 (3e)

24/25 0,98 xG par 60' de glace à 5v5 (9e)

25/26 0,93 xG par 60' de glace à 5v5 (9e)

Pendant ce temps, le nombre d'actions concédées dans cette configuration n'a que marginalement baissé. On ne peut donc pas parler de volonté évidente de ralentir le jeu des deux côtés de la glace. Lors de ses deux dernières saisons à Fribourg, Christian Dubé avait fait des Dragons une bonne formation au niveau du jeu de transition (3e et 5e). Jouer vite ne lui fait pas peur. À Bienne, il devra forcer le trait.