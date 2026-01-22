Le HC Bienne n'a jamais eu peur des fortes tronches

Christian Dubé a été nommé entraîneur du HC Bienne jusqu'au terme de la saison 2026/2027. Un choix qui colle avec l'ADN du club seelandais, comme l'analyse notre journaliste.

Grégory Beaud Journaliste Blick

En signant Christian Dubé pour une saison et demie, Martin Steinegger a mis sous contrat une forte personnalité. Un homme capable de bousculer la dynamique d’un vestiaire qui vit une lente, mais réelle, régression depuis son accession à la finale en 2023. Sous le volcanique – mais inadapté – Petri Matikainen, puis avec Martin Filander, les Seelandais n’ont jamais réussi à redresser durablement la barre.

Rien n’indique, évidemment, que Christian Dubé y parviendra. Mais l’ancien entraîneur de Fribourg Gottéron a les épaules pour tenter le coup. N’avait-il pas fait passer les Dragons de la queue du classement aux play-off, dans un retournement de situation spectaculaire? C’est une mission du même ordre qui l’attend à la Tissot Arena, avec toutefois une contrainte majeure: le temps. Il y en aura nettement moins.

Une force et une cause de rupture

La différence la plus notable réside aussi dans son périmètre d’action. À Fribourg, Christian Dubé cumulait les fonctions de directeur sportif et d’entraîneur. Une liberté totale, presque absolue. Une force, mais aussi sans doute l’une des causes de sa chute et de la rupture avec l’organisation de la BCF Arena.

Comment va-t-il s’intégrer dans une structure à la fois similaire et très différente? La question est légitime. Depuis qu’il mène le navire, Martin Steinegger n’a jamais craint les fortes personnalités. C’est lui qui a parié sur Damien Brunner au moment où beaucoup le croyaient perdu pour le hockey. C’est encore lui qui est allé chercher Luca Cunti à Lugano alors que sa trajectoire semblait s’enliser.

En gagnant ces paris, Martin Steinegger avait fait confiance à la culture de son club. Il avait été récompensé avec une finale face à Genève et une tendance très positive à Bienne. En enrôlant un technicien qui n’a pas sa langue dans sa poche, il ne prend finalement pas un risque bien plus grand. «Stoney» sait qu’à Bienne, le tout doit toujours être plus fort que la somme des individualités.

C’est précisément sur cet état d’esprit que Christian Dubé devra tenter de construire et dans ce contexte qu'il devra trouver sa place.