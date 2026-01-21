Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 23e épisode, on parle de l’arrivée de Dubé à Bienne, du n’importe quoi à Ambri, d’un LHC qui se cherche, d’un Fribourg qui se trouve et de Matte échec au HCC
- EHCB: Dubé, le retour (dès 1:35)
- HCAP: le cirque (18:25)
- Les paris avec JOUEZSPORT (24:05)
- LHC: se cherche (28:55)
- HCA: pas si mal (47:45)
- HCFG: se trouve (55:40)
- Ce qui nous a fait mousser: Louis échec et Matte (1:06:25)
- GSHC: Même Mayer va bien (1:11:15)
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
41
50
87
2
HC Fribourg-Gottéron
41
39
77
3
Genève-Servette HC
43
10
76
4
HC Lugano
41
31
74
5
Lausanne HC
43
19
71
6
ZSC Lions
41
22
70
7
Rapperswil-Jona Lakers
41
-9
64
8
SCL Tigers
42
5
59
9
EV Zoug
41
-15
58
10
SC Berne
41
-13
53
11
EHC Bienne
41
-20
51
12
EHC Kloten
41
-18
50
13
HC Ambri-Piotta
41
-40
46
14
HC Ajoie
42
-61
34