Pour ce 23e épisode, nous avons évidemment analysé l'arrivée de Christian Dubé à Bienne. Nous nous sommes en suite penchés sur les quatre autres clubs romands tout en effectuant un détour à La Chaux-de-Fonds et à Ambri.

Christian Dubé à Bienne et le patient lausannois sous la loupe

Christian Dubé à Bienne et le patient lausannois sous la loupe

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 23e épisode, on parle de l’arrivée de Dubé à Bienne, du n’importe quoi à Ambri, d’un LHC qui se cherche, d’un Fribourg qui se trouve et de Matte échec au HCC

- EHCB: Dubé, le retour (dès 1:35)

- HCAP: le cirque (18:25)

- Les paris avec JOUEZSPORT (24:05)

- LHC: se cherche (28:55)

- HCA: pas si mal (47:45)

- HCFG: se trouve (55:40)

- Ce qui nous a fait mousser: Louis échec et Matte (1:06:25)

- GSHC: Même Mayer va bien (1:11:15)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.