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Le juge unique a tranché
Ray Fust écope de trois matches de suspension

Ray Fust a bel et bien été sanctionné par le juge unique, après son coup de coude face à Langnau. Le joueur du LHC écope de trois matches de suspension.
Publié: il y a 1 minute
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Ray Fust a été puni de trois matches de suspension après une vilaine charge.
Photo: Pius Koller
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Blick Sport

Ray Fust était sous enquête après son coup de coude sur Gian Meier, lors de la lourde défaite du LHC face à Langnau (3-9), mardi. Suspendu provisoirement pour le déplacement de jeudi à Lugano, le joueur lausannois connaît désormais sa sanction.

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Suspendu à titre provisoire
Ray Fust sous enquête pour une vilaine charge

Le juge unique a tranché et annoncé vendredi que Ray Fust écopait de trois matches de suspension, ainsi que 2400 francs d'amende (frais de procédure compris). Il manquera donc au LHC pour les deux prochaines rencontre, ayant déjà purgé celle de jeudi.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
SCL Tigers
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18
11
29
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
17
14
27
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
17
-8
26
6
SC Berne
SC Berne
15
3
25
7
Lausanne HC
Lausanne HC
19
-11
24
8
EV Zoug
EV Zoug
11
14
22
9
HC Ajoie
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Lugano
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17
-5
22
11
HC Davos
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17
-10
21
12
EHC Bienne
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16
-4
20
13
Rapperswil-Jona Lakers
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17
-16
18
14
EHC Kloten
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17
-19
18
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