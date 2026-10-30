Ray Fust écope de trois matches de suspension

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Ray Fust était sous enquête après son coup de coude sur Gian Meier, lors de la lourde défaite du LHC face à Langnau (3-9), mardi. Suspendu provisoirement pour le déplacement de jeudi à Lugano, le joueur lausannois connaît désormais sa sanction.
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Le juge unique a tranché et annoncé vendredi que Ray Fust écopait de trois matches de suspension, ainsi que 2400 francs d'amende (frais de procédure compris). Il manquera donc au LHC pour les deux prochaines rencontre, ayant déjà purgé celle de jeudi.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
SCL Tigers
18
11
29
4
HC Fribourg-Gottéron
17
14
27
5
Genève-Servette HC
17
-8
26
6
SC Berne
15
3
25
7
Lausanne HC
19
-11
24
8
EV Zoug
11
14
22
9
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Lugano
17
-5
22
11
HC Davos
17
-10
21
12
EHC Bienne
16
-4
20
13
Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
17
-19
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation