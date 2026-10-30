Ray Fust écope de trois matches de suspension

Ray Fust a bel et bien été sanctionné par le juge unique, après son coup de coude face à Langnau. Le joueur du LHC écope de trois matches de suspension.

Blick Sport

Ray Fust était sous enquête après son coup de coude sur Gian Meier, lors de la lourde défaite du LHC face à Langnau (3-9), mardi. Suspendu provisoirement pour le déplacement de jeudi à Lugano, le joueur lausannois connaît désormais sa sanction.

Le juge unique a tranché et annoncé vendredi que Ray Fust écopait de trois matches de suspension, ainsi que 2400 francs d'amende (frais de procédure compris). Il manquera donc au LHC pour les deux prochaines rencontre, ayant déjà purgé celle de jeudi.