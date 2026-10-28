Lausanne HC: Ray Fust sous enquête pour une vilaine charge

Ray Fust est suspendu provisoirement pour un match après un coup de coude sur le défenseur Gian Meier, mardi à la Vaudoise aréna. Une procédure ordinaire a été ouverte contre le Lausannois.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La soirée cauchemardesque du LHC et la veste reçue contre Langnau (3-9) a désormais un prolongement disciplinaire. La National League a logiquement annoncé mercredi l’ouverture d’une procédure ordinaire contre Raymond Taylor Fust. En cause: un coup de coude à la tête sur Gian Meier lors de la débâcle lausannoise face aux SCL Tigers, mardi soir.

Le No 19 de la Vaudoise aréna avait été renvoyé sous la douche à la 53e minute alors que le score était de... 2-9! En attendant le verdict, le joueur du LHC est suspendu à titre provisoire pour un match et ne sera donc pas du déplacement à Lugano, jeudi soir. Il appartient désormais au juge unique de fixer la sanction définitive.

L’action s’est produite à la 53e minute. Selon la «Berner Zeitung», Gian Meier, visiblement sonné, a dû être aidé pour regagner les vestiaires et n’a pas terminé la rencontre. Sa présence lors du prochain match des Tigers est incertaine. Ironie du sort, le joueur de 20 ans avait ouvert la marque à la 6e minute en inscrivant son premier but en National League.

Cette soirée restera de toute façon dans les annales. Les Tigers, qui ont notamment marqué trois fois en supériorité numérique en l’espace de trois minutes environ, menaient 6-0 après seize minutes. Jamais une équipe n’avait mené aussi vite 6-0 à l’extérieur en National League. Le précédent record appartenait à Lugano, qui menait 6-0 après 18'43 à Fribourg en janvier 1989, comme relayé par «Watson». Le LHC, lui, a changé trois fois de gardien.