DE
FR

Suspendu à titre provisoire
Lausanne HC: Ray Fust sous enquête pour une vilaine charge

Ray Fust est suspendu provisoirement pour un match après un coup de coude sur le défenseur Gian Meier, mardi à la Vaudoise aréna. Une procédure ordinaire a été ouverte contre le Lausannois.
Publié: il y a 3 minutes
Photo: Getty Images
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

La soirée cauchemardesque du LHC et la veste reçue contre Langnau (3-9) a désormais un prolongement disciplinaire. La National League a logiquement annoncé mercredi l’ouverture d’une procédure ordinaire contre Raymond Taylor Fust. En cause: un coup de coude à la tête sur Gian Meier lors de la débâcle lausannoise face aux SCL Tigers, mardi soir.

Le No 19 de la Vaudoise aréna avait été renvoyé sous la douche à la 53e minute alors que le score était de... 2-9! En attendant le verdict, le joueur du LHC est suspendu à titre provisoire pour un match et ne sera donc pas du déplacement à Lugano, jeudi soir. Il appartient désormais au juge unique de fixer la sanction définitive.

L’action s’est produite à la 53e minute. Selon la «Berner Zeitung», Gian Meier, visiblement sonné, a dû être aidé pour regagner les vestiaires et n’a pas terminé la rencontre. Sa présence lors du prochain match des Tigers est incertaine. Ironie du sort, le joueur de 20 ans avait ouvert la marque à la 6e minute en inscrivant son premier but en National League.

Cette soirée restera de toute façon dans les annales. Les Tigers, qui ont notamment marqué trois fois en supériorité numérique en l’espace de trois minutes environ, menaient 6-0 après seize minutes. Jamais une équipe n’avait mené aussi vite 6-0 à l’extérieur en National League. Le précédent record appartenait à Lugano, qui menait 6-0 après 18'43 à Fribourg en janvier 1989, comme relayé par «Watson». Le LHC, lui, a changé trois fois de gardien.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
16
16
27
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
17
-8
26
5
SCL Tigers
SCL Tigers
17
9
26
6
SC Berne
SC Berne
15
3
25
7
Lausanne HC
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zoug
EV Zoug
11
14
22
9
HC Ajoie
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Bienne
EHC Bienne
16
-4
20
12
HC Lugano
HC Lugano
16
-9
19
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
EHC Kloten
17
-19
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
21454387 logo+Lausanne+HC
Lausanne HC
21454606 National+League
National League
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      21454387 logo+Lausanne+HC
      Lausanne HC
      21454606 National+League
      National League