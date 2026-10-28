Lausanne HC: Ray Fust sous enquête pour une vilaine charge

La soirée cauchemardesque du LHC et la veste reçue contre Langnau (3-9) a désormais un prolongement disciplinaire. La National League a logiquement annoncé mercredi l’ouverture d’une procédure ordinaire contre Raymond Taylor Fust. En cause: un coup de coude à la tête sur Gian Meier lors de la débâcle lausannoise face aux SCL Tigers, mardi soir.
Le No 19 de la Vaudoise aréna avait été renvoyé sous la douche à la 53e minute alors que le score était de... 2-9! En attendant le verdict, le joueur du LHC est suspendu à titre provisoire pour un match et ne sera donc pas du déplacement à Lugano, jeudi soir. Il appartient désormais au juge unique de fixer la sanction définitive.
L’action s’est produite à la 53e minute. Selon la «Berner Zeitung», Gian Meier, visiblement sonné, a dû être aidé pour regagner les vestiaires et n’a pas terminé la rencontre. Sa présence lors du prochain match des Tigers est incertaine. Ironie du sort, le joueur de 20 ans avait ouvert la marque à la 6e minute en inscrivant son premier but en National League.
Cette soirée restera de toute façon dans les annales. Les Tigers, qui ont notamment marqué trois fois en supériorité numérique en l’espace de trois minutes environ, menaient 6-0 après seize minutes. Jamais une équipe n’avait mené aussi vite 6-0 à l’extérieur en National League. Le précédent record appartenait à Lugano, qui menait 6-0 après 18'43 à Fribourg en janvier 1989, comme relayé par «Watson». Le LHC, lui, a changé trois fois de gardien.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
16
16
27
4
Genève-Servette HC
17
-8
26
5
SCL Tigers
17
9
26
6
SC Berne
15
3
25
7
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zoug
11
14
22
9
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Bienne
16
-4
20
12
HC Lugano
16
-9
19
13
Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
17
-19
18