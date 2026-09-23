Premier test concluant pour Loïc Mukuna chez les professionnels

Mardi, Loïc Mukuna (18 ans) a disputé ses premières minutes avec Genève-Servette en National League. Le jeune défenseur se confie au sortir de la première victoire genevoise de la saison.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Alors, comment on se sent, après avoir griffé la glace de National League pour la première fois de sa carrière? «Franchement, je suis fier de moi», souriait Loïc Mukuna, mardi, après la victoire de Genève sur Rapperswil. Il y avait de quoi: le jeune défenseur de 18 ans avait été appelé pour pallier la blessure de Roger Karrer, survenue le matin même à l’entraînement (petite blessure au haut du corps). Et le junior du club venait d’assumer, disputant 10 minutes tout pile pour sa première sortie au plus haut niveau suisse, dans sa ville. «Le coach m’a donné pas mal de temps de jeu. J’ai voulu faire mieux à chaque shift», analyse-t-il après la partie.

Son entraîneur, Sam Hallam, ne tarissait pas d’éloges à propos de ce joueur «intelligent, qui bouge bien»: «Je suis tellement content d’avoir vu Loïc Mukuna jouer ce soir. Il s’est beaucoup entraîné avec nous pendant la pré-saison. Il a très très bien joué pour son premier match. On avait besoin de lui donner des minutes pour laisser les autres se reposer.»

Une complicité avec Dave Sutter

Avant le début du match, «les autres» ont mis en confiance leur jeune coéquipier. Loïc Mukuna a notamment été couvé par celui qui a évolué à ses côtés sur la troisième ligne: l’expérimenté Dave Sutter, de seize ans son aîné. «Depuis que j’ai commencé à m'entraîner avec la première équipe, Dave m’aide. Jouer avec lui ce soir, c’était un plus pour moi, car je le connaissais déjà. Ça me mettait un peu moins de pression. Il m’a beaucoup parlé, sur le banc, pour me mettre en confiance.»

Une confiance qui a permis à Loïc Mukuna de se mettre au niveau d’une National League intense. Le jeune défenseur a pris quelques secouées dans les premières minutes, mais a également tâché d’y répondre, avec ses armes (il est annoncé à 178 cm pour 67 kg). «C’est sûr qu’il y a une différence entre les juniors et les pros. Mais avec les entraînements que j’avais eus dans la semaine, je m’y attendais, ça allait», assure-t-il, serein.

Devant ses proches aux Vernets

Tout de même, pour sa première, le tout jeune joueur a été préservé par Sam Hallam dans le dernier tiers et dans les moments les plus chauds. Une frustration? «Bien sûr que j’ai envie de les jouer, mais je comprends! C’est pareil en junior, les coachs font tout pour aller chercher des points. Avec les années, j’espère que je pourrai jouer dans ces moments-là en National League», déclare-t-il avec juste ce qu’il faut d'ambition.

C’est tout le mal que l’on peut souhaiter à Loïc Mukuna, qui a commencé le hockey à Meyrin (GE) et semble bien déterminé à continuer son ascension. «Je suis arrivé à Genève-Servette en U13. Porter ce maillot, jouer pour ce club devant les amis et la famille, c’est une énorme fierté», conclut celui qui a aussi bien négocié sa première interview que son premier match en professionnel.