Pisté par Ajoie, Leevi Tukiainen a marqué un incroyable but

Mardi, nous annoncions que le HC Ajoie était sur la piste de Leevi Tukiainen. Le soir suivant, le Finlandais a décidé qu'il allait se faire un coup de pub au-delà de son championnat national et de la Suisse. Lors de la rencontre face à Kärpät, l'attaquant a réalisé un petit festival. Quatre points, dont trois buts. Un premier triplé chez les pros pour celui qui enchaîne les buts depuis plus de deux saisons.
Auteur de 29 buts lors du dernier exercice avec JYP, Leevi Tukiainen a inscrit mercredi soir ses 10e, 11e et 12e buts depuis le début de la saison. Avec une simple règle de trois, le Finlandais est en route pour inscrire… 44 buts cette année avec l'équipe basée à Jyväskylä. Pas sûr qu'il parvienne à suivre cette cadence.
Mais il fait en tout cas parler de lui. Et l'un de ses buts mercredi soir face à Kärpät vaut clairement le détour. Le No 77 a intercepté le puck dans la zone adverse, a réalisé une feinte entre les jambes avant de s'emmener le puck sur son back-hand et de le glisser au fond des filets. «La compétition de but de l'année est terminée. Merci à tous les participants», a même écrit un fan en commentaire.
Pour le moment, le HC Ajoie n'a pas encore officiellement signé l'attaquant finlandais. Mais il ferait bien de se dépêcher car, à coup de trois buts par soir, Leevi Tukiainen risque bien de voir sa cote et sa valeur marchande grimper.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SC Berne
18
0
31
5
SCL Tigers
19
10
29
6
EV Zoug
13
22
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Bienne
18
-3
23
12
HC Lugano
19
-7
22
13
Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18