Le HC Ajoie sur la piste d'un sniper finlandais

Selon nos informations, le HC Ajoie suit de prêt Leevi Tukiainen (26 ans). L’attaquant finlandais de JYP Jyväskylä est l’un des snipers les plus redoutables de Liiga depuis deux saisons.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Un Finlandais en chassera-t-il d'autres? Alors que le HCA a annoncé les départs de Kristian Tanus et Anttoni Honka au terme de cette saison, le club jurassien a déjà mis le doigt sur le profil de l'un des deux remplaçants. Le HC Ajoie est proche de frapper un joli coup sur le marché. Selon nos informations, le club de Porrentury s'intéresse de très près à Leevi Tukiainen. Né le 20 janvier 2000, l’attaquant de 26 ans évolue actuellement à JYP Jyväskylä, où il est en fin de contrat.

Son nom ne dit peut-être pas grand-chose au public suisse. En Finlande, en revanche, il s’est imposé comme l’un des meilleurs finisseurs du championnat. Arrivé à JYP en provenance des Pelicans Lahti au printemps 2025, il a littéralement explosé: 29 buts et 44 points en 41 matches lors de l’exercice 2025-26. Une production d’autant plus impressionnante qu’il a manqué une partie de la saison. Et la machine continue de tourner cet automne: 9 buts et 10 points en 16 rencontres.

Une ascension tardive

Son parcours a de quoi surprendre. Il y a encore trois ans, Tukiainen n’était qu’un joueur de complément à Lahti, avec cinq buts en 50 matches en 2022-23, puis trois en 46 l’année suivante. Le déclic est venu en 2024-25 (21 buts, 41 points), avant l’éclosion totale à Jyväskylä.

Ses performances lui ont ouvert les portes de l’équipe nationale. Appelé pour la première fois chez les «Leijonat» en novembre 2025, il avait marqué dès son deuxième match, à l’Euro Hockey Tour contre la Tchéquie (victoire 4-2).

Pour Ajoie, l’arrivée d’un tel profil constituerait un signal fort après les annonces des départs de Tanus et Honka. Le club jurassien veut miser sur un joueur qui sait trouver le chemin des filets et arrivant dans la force de l’âge. Un attaquant capable de planter près de 30 buts sur une saison de Liiga, ça ne court pas les patinoires, et la concurrence pour ce genre de profil est rude en Europe. Reste à savoir si Julius Nättinen, joueur au profil similaire à Tukiainen, ferait les frais de cette arrivée.