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Coups durs pour le HC Ajoie
Anttoni Honka et Kristian Tanus quitteront le Jura en fin de saison

Malgré une offre historique, le HC Ajoie n’a pas réussi à retenir ses deux cadres finlandais. Anttoni Honka et Kristian Tanus évolueront ailleurs dès la saison 2027/28. Un sacré coup dur pour les Jurassiens, qui vivent pourtant leur meilleur début d’exercice en National League.
Publié: 15:31 heures
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Le HC Ajoie a tout tenté, comme nous l'écrivions en début de semaine. Ça n’a pas suffi. Ce samedi, le club jurassien a officialisé ce que beaucoup redoutaient du côté de la Raiffeisen Arena: Anttoni Honka et Kristian Tanus ne porteront plus le maillot Jaune & Noir la saison prochaine. Les deux Finlandais ont choisi de «relever un nouveau défi ailleurs», écrit le HCA dans son communiqué, sans préciser où.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Comme nous le révélions mardi cette semaine, Ajoie avait soumis au duo une offre de prolongation sans précédent dans l’histoire du club. Le communiqué évoque d’ailleurs des «efforts titanesques» et «un investissement financier important». Même les supporters s’y étaient mis: lors de la réception de Genève-Servette, ils avaient déployé une banderole rédigée en finnois pour convaincre leurs deux protégés de rester. «Ça n’arrive pas souvent et c’est beau de voir qu’on suscite de telles émotions chez ces fans. Ils sont extraordinaires», avait réagi Anttoni Honka.

Deux pièces maîtresses

Le départ fait mal, tant les deux hommes portent le HCA en ce début de saison. Pour sa première expérience hors de Finlande, Kristian Tanus s’est imposé d’emblée comme l’un des meilleurs attaquants du championnat: avec 22 points, dont cinq buts, en 18 matches, il pointe au troisième rang des compteurs de National League. Arrivé avec un contrat d’une seule saison, il était logiquement courtisé.

Capitaine depuis cet été, Anttoni Honka dispute quant à lui sa troisième saison à Porrentruy. Arrivé en 2024 en prêt des Carolina Hurricanes, le défenseur avait ensuite prolongé jusqu’au terme de l’exercice en cours. Meilleur compteur d’Ajoie la saison dernière (36 points en 51 matches), il affiche déjà 16 points, dont neuf buts, en 18 rencontres. Selon nos informations, Zoug aurait manifesté un vif intérêt pour ses services et un départ du duo vers cette destination est toujours d'actualité Signe de leur forme, les deux hommes ont été convoqués avec la Finlande pour l’Euro Hockey Tour, où ils affronteront la Suisse le 5 novembre à Helsinki.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
17
33
44
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
17
3
30
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
18
-7
29
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
SC Berne
SC Berne
16
6
28
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
7
EV Zoug
EV Zoug
12
15
25
8
Lausanne HC
Lausanne HC
19
-11
24
9
EHC Bienne
EHC Bienne
17
-2
23
10
HC Davos
HC Davos
18
-9
23
11
HC Lugano
HC Lugano
17
-5
22
12
HC Ajoie
HC Ajoie
18
-8
22
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
18
-17
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
18
-21
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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