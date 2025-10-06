DE
FR

«On garde les portes ouvertes»
Yorick Treille viré, Genève-Servette va continuer avec les gens en place

Qui sera l'entraîneur de Genève-Servette vendredi à Zoug? Au lendemain du licenciement de Yorick Treille, le directeur sportif Marc Gautschi ne veut pas tout révolutionner ni se précipiter.
Publié: 13:05 heures
|
Dernière mise à jour: 13:07 heures
Ville Peltonen va devoir montrer le droit chemin aux Aigles
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Au soir de la lourde défaite concédée à Bienne, Marc Gautschi a décidé de se séparer de son entraîneur, Yorick Treille. Le Français avait été promu en décembre dernier à la place de Jan Cadieux. La greffe n'a finalement jamais pris. «Après la préparation, j'avais l'impression que les choses se mettaient doucement en place», précise le directeur sportif des Aigles.

C'est ensuite que tout s'est gâté avec une gifle à Lausanne (11-0). Mais c'est surtout la dernière semaine qui a forcé la main de l'homme de bureau avec des revers contre Lugano (1-5) et Bienne (0-8). «Deux lourdes défaites en si peu de temps, ce n'est pas acceptable. Et même si l'on prend le match gagné à Langnau (3-4), nous encaissons seize buts en trois matches. C'est beaucoup trop.»

Dès lors, comment va-t-il réagir pour la suite de la saison? Un week-end compliqué se présente face aux Aigles avec un déplacement à Zoug, vendredi, et la réception de Lausanne deux jours plus tard. «On ne va pas se précipiter, précise-t-il. Pour le moment, la seule certitude, c'est que l'entraînement de mardi sera donné par Ville Peltonen, Pierre Allard et Pekka Kangasalusta.» Les trois hommes étaient sur le banc avec Yorick Treille.

Pourquoi ce choix? «Ils possèdent la connaissance nécessaire pour être là, précise Marc Gautschi. Deux ont déjà été entraîneurs principaux et le troisième a un passé dans une franchise de NHL. C'est une bonne solution qui peut soit être temporaire ou à plus long terme. Je ne veux pas prendre de décision trop rapide.»

Le dirigeant insiste sur cette notion de flexibilité tout en ayant conscience de l'urgence de la situation. «J'ai besoin de deux ou trois jours pour rassembler toutes les idées, précise-t-il. Ce n'est pas la panique et nous sommes dans une bonne position avec ces trois hommes pour les prochains temps.» Alors pourquoi ne pas les confirmer en poste? «Je suis persuadé que nous pourrions terminer la saison tranquillement avec eux, mais je ne veux pas m'enfermer dans une idée si tôt après m'être séparé de Yorick. Dans une telle situation, il est important de se laisser des portes ouvertes. C'est un processus standard pour ne pas prendre la mauvaise décision.» En l'état, ce sera donc Ville Peltonen l'entraîneur pour les prochains jours. Voire plus.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
12
25
32
2
Lausanne HC
Lausanne HC
13
22
27
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zoug
EV Zoug
12
5
23
5
ZSC Lions
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
12
-17
20
8
EHC Kloten
EHC Kloten
13
-6
16
9
EHC Bienne
EHC Bienne
11
2
14
10
SCL Tigers
SCL Tigers
12
-9
14
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-4
13
12
SC Berne
SC Berne
11
-13
11
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
-19
7
14
HC Ajoie
HC Ajoie
12
-21
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
