Genève licencie Yorick Treille

L'humiliation à Bienne (8-0) aura été la défaite de trop pour Yorick Treille. L'entraîneur français a été limogé par Genève-Servette ce dimanche.

Yorick Treille n'est plus l'entraîneur du GSHC. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'immense claque reçue dans le derby face à Lausanne (11-0) n'avait pas été fatale à Yorick Treille. L'entraîneur français avait pu redresser la barre temporairement. Mais cette semaine, Genève-Servette a perdu deux matches face à Lugano (1-5) et Bienne (0-8). Deux grosses défaites qui ont eu raison de la patience du directoire genevois.

Genève a communiqué ce dimanche que le Français avait été licencié avec effet immédiat. Sa première expérience en tant qu'entraîneur principal a donc duré moins d'une année.

Arrivé à la tête des Aigles en décembre 2024, Yorick Treille était avant cela entraîneur assistant de Jan Cadieux, avec qui il avait remporté la National League l'année précédente. Malgré ce changement, le GSHC n'était pas parvenu à disputer les play-off lors de la saison 2024/25.

Reconduit pour cet exercice, Yorick Treille n'a tenu qu'une dizaine de matches à la bande des Grenat. La lourde défaite de ce dimanche et le manque de réaction flagrant de son équipe à la Vaudoise aréna ont coûté cher au Français de 45 ans. Le club n'a pas encore communiqué sur la suite des événements.