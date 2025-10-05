DE
FR

Après la gifle à Bienne
Genève licencie Yorick Treille

L'humiliation à Bienne (8-0) aura été la défaite de trop pour Yorick Treille. L'entraîneur français a été limogé par Genève-Servette ce dimanche.
Publié: 20:21 heures
|
Dernière mise à jour: 20:32 heures
Partager
Écouter
Yorick Treille n'est plus l'entraîneur du GSHC.
Photo: Getty Images
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

L'immense claque reçue dans le derby face à Lausanne (11-0) n'avait pas été fatale à Yorick Treille. L'entraîneur français avait pu redresser la barre temporairement. Mais cette semaine, Genève-Servette a perdu deux matches face à Lugano (1-5) et Bienne (0-8). Deux grosses défaites qui ont eu raison de la patience du directoire genevois.

Genève a communiqué ce dimanche que le Français avait été licencié avec effet immédiat. Sa première expérience en tant qu'entraîneur principal a donc duré moins d'une année.

Arrivé à la tête des Aigles en décembre 2024, Yorick Treille était avant cela entraîneur assistant de Jan Cadieux, avec qui il avait remporté la National League l'année précédente. Malgré ce changement, le GSHC n'était pas parvenu à disputer les play-off lors de la saison 2024/25.

À lire aussi sur Genève-Servette
Lausanne était à un but du record dans l'élite
Les plus larges victoires
Lausanne était à un but du record dans l'élite
Lausanne humilie Genève et s'offre sa plus large victoire dans l'élite
Avec vidéo
Les highlights
Immense claque pour les Aigles
Lausanne humilie Genève et s'offre sa plus large victoire dans l'élite

Reconduit pour cet exercice, Yorick Treille n'a tenu qu'une dizaine de matches à la bande des Grenat. La lourde défaite de ce dimanche et le manque de réaction flagrant de son équipe à la Vaudoise aréna ont coûté cher au Français de 45 ans. Le club n'a pas encore communiqué sur la suite des événements.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
12
25
32
2
Lausanne HC
Lausanne HC
13
22
27
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zoug
EV Zoug
12
5
23
5
ZSC Lions
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
12
-17
20
8
EHC Kloten
EHC Kloten
13
-6
16
9
EHC Bienne
EHC Bienne
11
2
14
10
SCL Tigers
SCL Tigers
12
-9
14
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-4
13
12
SC Berne
SC Berne
11
-13
11
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
-19
7
14
HC Ajoie
HC Ajoie
12
-21
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus