Lausanne était à un but du record dans l'élite

Le Lausanne HC était tout proche d'écrire une page de l'histoire du hockey suisse ce mardi à la Vaudoise aréna. Il n'a manqué qu'un but aux Vaudois pour égaler le record de Kloten, plus large victoire du hockey moderne dans l'élite en Suisse.

11-0: Ce n'est pas un record dans l'histoire du hockey suisse. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Les Genevois peuvent voir le verre à 1% plein plutôt qu'à 99% vide. Oui, la lourde défaite du GSHC à la Vaudoise aréna face à Lausanne va rester dans les annales de l'histoire du hockey romand, les deux clubs ayant respectivement vécu leur meilleure et pire défaite dans l'élite du hockey suisse. En ne prenant «que» 11 buts, les Aigles n'ont au moins pas égalé le triste record de Rapperswil, défait 12-0 par Kloten en janvier 2013. Dans l'histoire récente, c'est également la troisième fois qu'un score de 11-0 apparaît au tableau d'affichage à la fin de la rencontre.

Kloten - Rapperswil: 12-0

Gian-Andrea Thoeny et Rapperswil ont subi la plus lourde défaite à Kloten. Photo: Keystone

Ce 16 février 2013, Rapperswil est allé ramasser une belle valise du côté de Kloten. Sous les yeux de 4983 spectateurs, les Aviateurs avaient mitraillé les pauvres Lakers de tous les côtés. En l'espace de 24 minutes, Matthias Bieber avait déjà inscrit un triplé pour les Zurichois. Dans ce même match, Alexandre Giroux avait inscrit cinq points… ses seuls sous les couleurs de Kloten en quatre apparitions.

Remplacé à la mi-match par Pascal Caminada, Jonas Müller était le portier titulaire d'une équipe où jouait, entre autres, Loic Burkhalter, actuel directeur sportif du HC La Chaux-de-Fonds. Un mois après cette défaite, la plus lourde de l'histoire récente du hockey suisse, Harry Rogenmoser était remercié.

Zoug - Ajoie: 11-0

Les Ajoulots sont partis de Zoug la tête basse. Photo: Patrick Straub/freshfocus

Beaucoup plus récemment, le 28 janvier 2022, Zoug s'est largement imposé face à Ajoie. Pour sa première saison dans l'élite, les Jurassiens étaient à la dérive et cette défaite était la 18e de rang pour le HCA. Sur la feuille de match, on peut noter le triplé de Marco Müller ou les cinq points de Grégory Hofmann.

Ce revers avait signé la fin de l'ère Gary Sheehan dans le Jura. L'entraîneur québécois avait été remercié quelques jours après ce revers.

Fribourg - Bâle: 11-0

Robert Nilsson avait joué ses premières minutes en Suisse. Photo: Keystone

Cette rencontre entre Gottéron et Bâle, datant du 30 janvier 2004, est la toute première de Robert Nilsson en National League. Le Suédois à licence suisse avait débarqué à Fribourg en hélicoptère, 30 minutes avant le match, comme le relatait «La Liberté» à l'époque. Cinquième buteur de la soirée, il avait vécu une soirée mouvementée.

Sur la glace, on peut noter les trois points de Julien Sprunger, évidemment déjà présent, lui qui a scellé le score final sur un pénalty à 90 secondes de la sirène finale.

Autres scores fleuves: Lugano - Rapperswil (11-1, janvier 2000), Ambri - Davos (10-0, octobre 1998), Davos - Langnau (13-4, octobre 2009), Davos - Bâle (10-1, mars 2006) et Berne - Kloten (10-1, février 2005).