Tirs aux buts victorieux pour Fribourg à Zoug

Fribourg-Gottéron s'est offert une jolie victoire à Zoug, en s'imposant aux tirs aux buts (4-5). Bienne a également remporté sa partie, après prolongation face à Lugano (3-2). De son côté, Ajoie a été battu sur sa glace par Rapperswil (2-4).

Sandro Schmid s'est offert un doublé et un a inscrit son tir au but ce soir dans la victoire face à Zoug. Photo: keystone-sda.ch

Zoug-Fribourg 4-5 tab

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Pour les Fribourgeois, le succès 5-4 aux tirs au but à Zoug tombe à pic. Il gomme en quelque sorte la défaite sans appel concédée vendredi à Lausanne et il souligne que Gottéron peut également briller loin de ses bases. Déjà auteur d’un doublé dans le temps réglementaire, Sandro Schmid a inscrit le penalty de la victoire dans le shootout.

Ajoie-Rapperswil 2-4

2:31 Ajoie-Rapperswil: Tyler Moy fait plier Ajoie d'un triplé

Le début de saison du HC Ajoie tourne doucement au cauchemar avec une quatrième défaite en quatre rencontres. Les Jurassiens ont été battus à domicile par Rapperswil -Jona (2-4). L’ouverture du score de Niklas Friman après seulement 30 secondes de jeu aurait pu placer le HC Ajoie sur une voie royale. Mais au fil des minutes, les Jurassiens n’ont pas pu masquer leurs lacunes du moment pour concéder cette défaite qui fait mal. Auteur d’un hat-trick, son quatrième en National League, Tyler Moy fut le grand homme du match.

Bienne-Lugano 3-2 ap

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Sur sa glace, le HC Bienne a battu Lugano 3-2 pour cueillir son premier succès de la saison. Il a été acquis sur une réussite de Toni Rajala après 59 secondes de jeu dans la prolongation. Menés 2-0 à l’appel des dix dernières minutes, les Seelandais sont revenus dans le match grâce à Petr Cajka et Marcus Sylvegaard.

Lausanne-Genève 11-0

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

La honte, le déshonneur, l'humiliation. Le jeûne genevois a eu lieu jeudi dernier, mais les Aigles ont visiblement voulu poursuivre l'histoire en jeûnant devant le but adverse. Incapables de produire quoi que ce soit de solide, les joueurs de Yorick Treille ont été disséqués par un LHC à qui tout a réussi. En ce mardi 16 septembre, le LHC s'est mué en entreprise de désinfection où aucune araignée n'a survécu tant les joueurs vaudois ont chassé les toiles du but adverse. Score final: 11-0.

Théo Rochette y est allé de son triplé, tandis qu'Austin Czarnik a inscrit 5 points (1 goal/4 assists). Bien entendu, ce résultat est le plus gros écart jamais réalisé dans l'histoire moderne du club vaudois. Avant cela, les plus grosses victoires étaient des 8-1 face à Davos le 15 octobre 2016 et en play-off face à Langnau le 23 mars 2019. Quant aux derniers matches avec plus de dix buts, il faut remonter au 28 janvier 2022 lorsque Zoug avait écrasé Ajoie 11-0. A noter que Genève avait encaissé dix buts aux Vernets le 2 octobre 2021 face à Ambri lors d'un revers 10-4. Mais là, la pilule passe encore plus mal.

Davos-Kloten 4-2

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Le HC Davos est désormais la seule équipe à avoir fait le plein depuis les trois coups du championnat. Sur leur glace, les Grisons ont battu Kloten 4-2 pour un quatrième succès. Cette première place du HC Davos ne constitue pas une surprise dans la mesure où l’équipe de Josh Holden n’a peut-être jamais été aussi bien équilibrée.

Berne-Ambri 3-1

2:35 Berne-Ambri: Les Ours renversent Ambri-Piotta

Menés sur sa glace, les Ours ont réagi à la mi-match et renversé le score dans le deuxième acte. Avant de s'assurer les trois points avec le 3-1, tombé à trois minutes du terme.

Langnau-Zurich 2-1

4:18 Langnau-Zurich: Victoire surprise des Tigres emmentalois sur les Lions zurichois

Zurich battu 2-1 à Langnau un adversaire contre lequel il restait sur... onze victoires de rang.