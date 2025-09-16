Improbable scénario à la Vaudoise aréna! Dans ce premier derby lémanique de la saison, les Lions vaudois n'ont fait qu'une bouchée de bien piteux Aigles genevois. Ce 11-0 est la plus large victoire du LHC dans son antre.

Lausanne a mis une immense gifle à Genève-Servette. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Il a fallu remonter tous les résultats depuis le 24 septembre 2019, soir de l'inauguration de la Vaudoise aréna. La plus large victoire jusqu'à ce mardi pour les Lions lausannois? Un joli 7-1 face au CP Berne, décroché en janvier 2021. Ce score a toutefois été battu face à Genève-Servette, dans un derby lémanique à sens unique.

Très vite, les Aigles ont compris qu'ils allaient passer une soirée très compliquée dans l'enceinte lausannoise. Les tirs ont commencé à s'enchaîner sur la cage de Stéphane Charlin et l'ouverture du score de Théo Rochette, parti affronter seul le portier grenat, était largement méritée (8e). Le premier tiers, dominé par le LHC, a encore vu une deuxième réussite vaudoise à 5 contre 3 (Brannström, 18e).

Pour l'instant, même si domination il y a eu du côté des Lions, Genève avait encore une chance. À la fin du deuxième tiers, plus personne ne tenait le même discours dans les travées (ou même les vestiaires) de la Vaudoise aréna. En l'espace de 20 minutes, les hommes de Geoff Ward ont fait passer le score de 2-0 à 8-0. Les buteurs, dans l'ordre: Caggiula (21e), Bougro (23e), Czarnik (24e), Rochette (30e), Riat (36e) et Caggiula (40e). Tout y est passé, du but en box play à l'auto-goal d'une canne déviée. Après le cinquième, Stéphane Charlin a cédé sa place à Robert Mayer.

Un banc amorphe

Loin de se satisfaire de ce 8-0, Lausanne est revenu avec les mêmes intentions dans le troisième tiers. Logiquement, le score a continué à s'alourdir, Brannström pouvant y aller de son doublé (44e), Rochette de son triplé (51e) ou Fiedler de son premier but de la saison (45e). Amorphe, le banc genevois ne réagissait pas et laissait les minutes s'écouler.

C'est donc sur ce score historique que Lausanne a terminé son mardi soir, les Grenat concédant là leur plus large défaite depuis leur retour dans l'élite en 2002. Le LHC continue de monter en puissance, lui qui a déjà acquis de belles victoires en fin de semaine dernière (5-1 contre Fribourg et 3-0 à Ambri). De son côté, le GSHC va devoir rapidement réagir pour ne pas retomber dans les mêmes travers que la saison dernière. Jeudi, les Aigles reçoivent Gottéron.