Un an après sa retraite, Cody Almond a trouvé sa voie

Cody Almond a mis un point final à sa carrière au printemps 2024. Le Canado-Suisse a ensuite pris le temps de trouver sa propre voie. Aujourd'hui, il a envie de se mettre au service des joueurs comme manager au sein d'une nouvelle structure.

Cody Almond a terminé sa carrière avec le Lausanne HC. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cody Almond a décidé de mettre un terme à sa carrière, même s'il aurait probablement encore eu une ou deux bonnes années de hockey en lui. Un choix qui l'a propulsé dans l'inconnue. Celui du monde professionnel. Et donc un saut dans un autre monde. «J'ai pris part à un cursus au sein de l'IMD Business School, raconte-t-il. C'était un programme pour les dirigeants de haut niveau. Je ne savais pas où je mettais les pieds. Lorsque je me suis retrouvé seul devant une salle pleine de manager de grandes sociétés, je me suis dit que c'était vraiment une situation inhabituelle (rires) Mais c’est précisément dans ce but que je me suis retrouvé là. Me jeter à l’eau et apprendre à nager avec les meilleurs.» Cody Almond est le premier hockeyeur professionnel à avoir suivi les cours de ce programme.

Ce premier pas, il aurait sans doute pu attendre un peu avant de la faire, lui qui a tout arrêté à 34 ans seulement. Son dernier fait d'arme? Il a activement participé à la première finale dans l'histoire du Lausanne HC. Mais après cette épopée, l’Albertain a préféré en rester là. «Au bout d'un moment, ton corps te dit stop», nous raconte-t-il sincèrement.

«Trouver sa propre voie»

Joueur à la très riche expérience, le natif de Calgary peut se targuer d'avoir vécu bien des choses tant sur qu'en dehors des patinoires. Un parcours qui l'a mené à la NHL, aux Jeux olympiques et, évidemment, à de nombreuses années en National League entre Genève et Lausanne. De quoi avoir un bagage plus qu'important. «Et au moment où tout s'arrête, il faut trouver sa propre voie.»

L'expérience réussie dans l'école managériale lui a donné envie de poursuivre dans cette voie, sans trop savoir exactement où cela allait le mener. «J'avais envie de redonner quelque chose au hockey, poursuit-il. J'ai passé toute ma vie sous les projecteurs et j'ai apprécié chaque minute de cette expérience. Mais en un sens, j'ai rapidement ressenti l'envie de passer le témoin à la prochaine génération.» Comment? Une réflexion de plusieurs mois l'a fait se convaincre d'une chose. Son expérience accumulée durant près de deux décennies dans le monde professionnel était un atout majeur. «À la fin, je négociais moi-même mes contrats, rigole-t-il. Je crois avoir compris certaines ficelles de ce milieu.»

Tout est parti d'un message sur LinkedIn

Il ne lui manquait finalement qu'un lien concret. Celui-ci s'est matérialisé par un message sur LinkedIn qui a tout changé. Attablé avec Cody Almond, Sébastien Colomb, fondateur de l'agence Athos, précise: «Un jour à l'automne 2024, j'ai reçu un message de Cody. On ne se connaissait pas et il était simplement curieux. Avec Athos, nous venions de commencer à faire des publications. Nous posions les bases du projet. Nous nous sommes vus toutes les semaines pendant trois mois avec Cody. Le but? Se connaître, échanger et parler d'un éventuel avenir commun.»

Sébastien Colomb n'a certes pas la même expérience que Cody Almond sur la glace. Mais les deux hommes ont également touché au hockey professionnel ainsi qu’au monde du management à l’UEFA ou dans une grande marque de montres suisses. De quoi leur donner envie de lancer une structure d'aide aux joueurs. L'éventuelle venue de Cody Almond était forcément un pas dans la bonne direction. «À force que nous parions, nous nous sommes rendus compte que nous partagions la même vision», remarque Sébastien Colomb. C'est ainsi qu'est née cette collaboration.

Aujourd'hui, Athos commence dans un milieu saturé. Difficile donc de se démarquer. Pour éviter de tomber dans le piège des agences géantes où les athlètes deviennent des numéros, Athos mise sur une croissance maîtrisée. Moins de clients, mais un meilleur service. Le modèle s’inspire des pratiques nord-américaines, tout en restant ancré en Suisse. Autre point: si le hockey est le trait d’union des associés, ils ne comptent pas s’occuper exclusivement de cette discipline. «Nous représentons déjà activement des athlètes d’autres sports, poursuit Cody Almond. Nos services et notre communauté de partenaires les aident à progresser personnellement et professionnellement.»

Cody Almond détaille: «Traditionnellement, les agents étaient surtout payés pour placer un joueur dans une équipe, avec des commissions régulières. Mais ce modèle est en train de disparaître. Aujourd’hui, ce qui compte, c’est d’offrir le meilleur environnement possible pour que l’athlète s’épanouisse. Avec mon expérience dans le hockey et grâce à mes partenaires, on a créé une communauté unique. Et je suis convaincu qu’on peut vraiment faire bouger les lignes pour la prochaine génération.»

Stars de NHL dans le portefeuille

Mais dès lors, comment tenter de sortir du lot? «Nous ne nous focalisons pas sur les frais de placement récurrents, ces commissions souvent payées pour simplement obtenir un contrat, précise Cody Almond. À la place, nous misons sur un accompagnement global. En complément de la structure de ton club, on offre à nos clients un programme de développement individuel avec Atherthon Hockey, qui a déjà fait ses preuves avec les meilleurs joueurs de NHL C’est un programme qui devrait coûter 20'000 dollars sans ce partenariat. On veut rester une agence de taille raisonnable, avec un maximum de 40 joueurs, pour garantir à chacun un environnement optimal.»

En outre, nous avons créé tout un réseau de partenaires axant sur quatre piliers principaux: la performance, la santé, la gestion de patrimoine et l’éducation.» Parmi le portefeuille de client d'Atherton figurent Erik Karlsson, Victor Hedman, Gabriel Landeskog ou notamment Patrik Laine. Autant de gages d'une méthode qui a fait ses preuves.

Ils misent sur le développement

«Notre force principale, c’est le développement actif des joueurs», poursuit Cody Almond. «Grâce à notre partenariat exclusif avec Atherton Hockey, nos athlètes ont accès à une structure qui a aidé des joueurs à remporter la Coupe Stanley, le Trophée Norris (ndlr Meilleur défenseur) ou le Conn Smythe (ndlr MVP des play-off). Après plus de dix ans d’expérience, ils peuvent démontrer un impact concret, avec en moyenne 1,5 million de dollars en plus sur le contrat suivant des joueurs suivis.»

Pour l'instant, Athos en est à une phase cruciale: convaincre. Cody Almond, lui, est convaincu à 100% de la gestion proposée: «J'ai toujours été proactif lorsque je jouais, mais il me manquait un cadre global pour gérer ma carrière sur la glace et en dehors. Mais également mon après-carrière. Je pense avoir eu les ressources pour trouver mon propre chemin. Mais avec Athos, nous voulons être là pour épauler les joueurs. On veut qu'ils gagnent davantage, jouent mieux, se sentent mieux et qu’ils puissent optimiser leurs performances et le potentiel de gains durant cette année précieuse, en accompagnant les joueurs de manière globale et en les préparant à la transition post-hockey. Nous développons activement plusieurs solutions pour que les athlètes aient un plan dans leur transition après leur carrière professionnelle.»

Toute cette démarche est fondée sur la collaboration, insiste-t-il: «Je ne crois pas aux structures où une seule personne impose la direction. C’est justement la richesse des échanges au sein de notre groupe qui fait notre force. Chacun apporte sa vision et ses compétences. On prend les décisions ensemble.» Récemment, Aude Battisti a rejoint l'équipe avec une solide expérience dans le domaine horloger. De quoi permettre à la structure de prendre une dimension supplémentaire.