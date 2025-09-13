«L'ambiance à Lausanne m'avait manqué»

Pour son premier match depuis son retour à Lausanne, Connor Hughes a parfaitement tenu la baraque. Le portier canado-suisse a été l'un des grands artisans du large succès vaudois face à Fribourg (5-1).

Connor Hughes a de nouveau défendu les filets du Lausanne HC. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Connor Hughes avait manqué du côté de la Vaudoise aréna. Pas uniquement à ses supporters, pour l'excellent gardien qu'il est, mais également aux journalistes qui retrouvent là un très bon client à l'interview et un personnage fort sympathique.

Ce vendredi, la rencontre face à Fribourg marquait le retour du Canado-Suisse devant les filets lausannois, une saison après qu'il est allé tenté sa chance en Amérique du Nord, du côté de Laval. Sur le banc mardi à Davos, Conor Hughes était titulaire face à son ancien club. «C'est toujours spécial pour moi et j'adore jouer contre Gottéron, sourit-il. Et je connais encore pas mal de joueurs là-bas.»

De retour pour la retraite de Sprunger

Parmi eux, Julien Sprunger. Pendant l'échauffement, on a d'ailleurs vu les deux hommes discuter. «Je lui ai dit que j'étais revenu uniquement pour sa dernière saison, se marre le No 31. Même si je ne sais pas si c'est vrai, c'était en tout cas un super capitaine et on a un peu gardé contact.»

Si formalités il y a eu avant le match, Connor Hughes n'a eu aucune pitié pour ses ex-coéquipiers durant les 60 minutes de ce Lausanne - Fribourg. Le portier qui vient de fêter ses 29 ans a détourné 24 des 25 tirs adressés par les Dragons. Un retour parfait, donc? «Un blanchissage aurait été mieux mais je n'ai pas eu un excellent camp d'entraînement, répond-il. Je ne suis pas encore à 100% mais c'était un pas dans la bonne direction.» Le Canado-Suisse confie avoir encore un peu de mal à se réadapter au jeu européen. Mais sa prestation de ce vendredi ne l'a en tout cas pas laissé paraître.

La relation avec Kevin Pasche

Au niveau du LHC, des choses ont également changé pour Connor Hughes depuis son départ. À commencer par sa place (physique) dans le vestiaire, lui qui a changé de siège. Mais également celle, cette fois sur la glace, de Kevin Pasche, son coéquipier qui a clairement muri pendant l'absence de son compère. «Il s'est établi comme l'un des meilleurs gardiens de la Ligue, mais ça ne change rien à mon état d'esprit, admet Connor Hughes. On se pousse à l'entraînement et on a une excellente relation.»

Si Connor Hughes a retrouvé Kevin Pasche, Damien Riat ou autre Antti Suomela, il a surtout pu revoir le kop lausannois. «C'était tellement une ambiance cool ce soir, avoue le gardien. Cette énergie derrière moi m'avait vraiment manqué. Honnêtement, ça m'a ramené en arrière.» Nul doute que ses parades de grande classe ont aussi permis au public d'avoir ce sentiment de déjà-vu.