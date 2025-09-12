Lausanne surclasse Fribourg et se ressaisit

Auteurs d'une prestation moyenne à Davos mardi, Lausanne a fait passer un message ce vendredi face à Fribourg. Les Lions ont dominé les Dragons dans ce remake de la demi-finale de la saison dernière (5-1).

Michael Hügli (19) a inscrit le 3-0 ce vendredi. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Il ne faut pas tirer d'enseignement après un seul match. Mais Lausanne n'avait pas été très convaincant pour son ouverture de saison à Davos. Ce vendredi, il a clairement fait passer un message si certains en doutaient: oui, ce LHC double finaliste existe toujours. C'est Fribourg qui l'a appris à ses dépens, se faisant surclasser par les Lions dans un remake de la demi-finale de la saison dernière et une Vaudoise aréna bouillante.

Avant même la rencontre, les membres les plus fervents public vaudois avaient déjà fait entendre de la voix, insultant chaque joueur de Gottéron au moment où le nom de ceux-ci était prononcé par le speaker. Le Fribourgeois Andrea Glauser, finaliste à deux reprises avec les Lions et de retour dans son club formateur, a été particulièrement sifflé.

Connor Hughes dit non à Attilio Biasca

Ce même Glauser qui aura été à l'origine de l'ouverture du score… lausannoise dans cette partie, à cause d'une pénalité différée. À 6 contre 5, Austin Czarnik a trouvé l'ouverture et débloqué son compteur sous le maillot lausannois (6e). Loic Galley, titularisé pour la première fois cette saison, ne pouvait qu'aller chercher pour la première fois de la soirée le puck au fond de ses filets.

De l'autre côté et de retour, Connor Hughes tenait la baraque. Si, tout comme en prolongation mardi face à Lugano, Attilio Biasca s'est à nouveau présenté seul face au portier adverse, l'ancien Zougois a eu moins de réussite cette fois. Le portier vaudois veillait (7e).

Premier but de Damien Riat avec le «C»

Ce premier tiers a été marqué par une autre réussite du LHC, puisque Damien Riat s'y est repris à deux fois pour marquer son premier but en tant que capitaine (12e). Droit derrière, Roger Rönnberg prenait son temps-mort pour tenter de recadrer ses troupes.

C'est pourtant sur ce score de 2-0 que les deux équipes sont rentrées aux vestiaires. Les mots et les ajustements du coach suédois n'ont pas non plus semblé fonctionner puisque Fribourg a de nouveau pris deux buts dans le tiers médian. D'abord, grâce à un gros travail derrière la cage d'Ahti Oksanen. Le Finlandais, auteur de quatre assists ce vendredi, a réussi à transmettre le puck à Michael Hügli en tombant. Le No 19 a réalisé une magnifique feinte pour trouver la faille (29e). À terre, Gottéron n'a pu que voir Benjamin Bougro reprendre le rebond sur Loic Galley pour le quatrième de la soirée (35e).

Le but de l'espoir

À 32 secondes de la deuxième pause, Lucas Wallmark a inscrit le but de l'espoir pour les Dragons, trompant une première fois de la soirée Connor Hughes (40e). Suffisant y croire? Pour cela, il aurait fallu inscrire une réussite assez tôt dans le troisième tiers, ce que Julien Sprunger et Cie ne sont pas parvenus à faire. Ainsi, tout ce beau monde pouvait se diriger vers une victoire lausannoise, ponctuée par un but dans la cage vide du Top Scorer Yannick Zehnder (54e).

Les deux équipes ont moins de 24 heures pour récupérer puisque ce samedi déjà, elles seront de retour sur la glace. Fribourg accueille Bienne dans le but de se racheter, tandis que Lausanne se rend à Ambri pour son deuxième long déplacement de la semaine.