Genève-Servette touche le fond à Bienne

Genève-Servette a pris une belle leçon de hockey en ce dimanche après-midi. Les Aigles ont été battus 8-0 par le HC Bienne et montrent des signes très inquiétants. Quelque chose semble cassé.

Grégory Beaud

Paradoxalement, Genève-Servette avait livré un meilleur match lorsqu'il a ramassé un sec 11-0 à Lausanne qu'en ce dimanche après-midi à Bienne. Même si le score n'a pas pris des allures historiques comme à la Vaudoise aréna, la manière a été largement plus inquiétante du côté de la Tissot Arena. L'équipe de Yorick Treille semble avoir tous les symptômes d'une équipe malade.

Et cela a commencé dès la deuxième minute déjà. Vili Saarijärvi a offert un 2 contre 0 à Lias Andersson et Marcus Sylvegaard. Mais les deux Suédois n'ont pas réussi à tromper Robert Mayer, titularisé à la place de Stéphane Charlin. Ce n'était que partie remise puisque cinq minutes plus tard, un nouveau contre biennois a cette fois-ci débouché sur l'ouverture du score de Toni Rajala (7e, 1-0). Malgré une passe approximative de Fabio Hofer, le Finlandais a tout de même pu tromper Robert Mayer du revers et dans un angle impossible. Le No 25 a fêté de la plus belle des manières sont 500e match en Suisse.

Deux triplés biennois

La suite du premier tiers-temps a vu Genève attaquer de manière désordonnée et les Biennois se contenter de contenir les «assauts» adverses. Notons que Vincent Praplan a commencé ce match avec le statut peu enviable de 13e attaquant. Il ne le quittera qu'après la mi-match au moment où la rencontre était pliée. Car oui, tout s'est accéléré en deuxième période, comme ce fut le cas à Lausanne lors du mardi noir. Au lieu de prendre 6-0 en 20 minutes, les Genevois ont contenu la «Biennoragie» en n'encaissant «que» trois buts cette fois-ci.

Sans exagérer, les hommes de Martin Filander auraient pu en planter un ou deux de plus tant les Grenat étaient à côté de leurs patins. Lias Andersson a profité d'un assoupissement de Marco Miranda pour inscrire le 2-0 puis d'une étourderie de Dave Sutter pour convertir un tir au but (27e, 3-0). Un mouvement génial orchestré par Fabio Hofer et Gaëtan Haas a permis à Toni Rajala de marquer dans la cage vide. Robert Mayer n'avait pas (encore) quitté ses coéquipiers, mais il était désemparé face à la vitesse biennoise (30e, 4-0). Il a d'ailleurs cédé sa place à Stéphane Charlin peu après.

Le mal est profond

La suite? Genève-Servette a tenté de muscler son jeu. Dans quel but? Aucune idée. Avec quels effets? Des pénalités pour dureté excessive, mais aucun changement au tableau d'affichage jusqu'à la deuxième pause. À voir les tronches de six pieds de long sur les visages des Aigles à chaque retour sur le banc, il semble vraiment y avoir quelque chose qui cloche dans cette équipe. Et ce n'est pas Simon Le Coultre, qui s'est fait abuser comme un junior par Petr Cajka sur la 5-0 (45e) qui dira le contraire. Le défenseur a encore marqué contre son camp à la 48e sur un tir de Lias Andersson (6-0). Le Suédois inscrit ainsi un triplé.

Cerise sur la bouillie, Noah Rod a écopé d'une pénalité de match pour une vilaine charge à la tête de Linus Hultström. Alors que le match était plié, le capitaine des Aigles n'a pas montré l'exemple et pourrait être poursuivi pour son geste. Sur le power-play, Fabio Hofer a encore inscrit le 7-0. Toni Rajala y est aussi allé de son triplé, à nouveau en supériorité numérique (8-0, 55e).

Après le 11-0, Genève-Servette avait su réagir en enchaînant quelques performances correctes et, surtout, quelques victoires. Mais le comportement désastreux aperçu à Bienne prouve que le mal est largement plus profond et les beaux discours ne semblent mener nulle part.