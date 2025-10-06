Le couperet est tombé ce dimanche soir. Après une défaite 8-0 à Bienne, Genève-Servette a licencié Yorick Treille. Mais il n'est pas le seul responsable de ce début de saison moyen.

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Genève-Servette a vécu un début de saison en trompe-l'œil. Quelques rares victoires probantes (Zurich, Fribourg), quelques défaites frustrantes (Davos, Rapperswil) et deux claques historiques 11-0 et 8-0 contre Lausanne et Bienne. Au milieu de tout cela, des matches moyens, voire franchement mauvais, mais tout de même victorieux. On peut penser au succès acquis mardi à Langnau.

Bref, cette septième place est surtout liée au talent individuel de certains intermittents présents dans le vestiaire qu'à une vraie puissance collective d'un club qui patine dans la bonne direction. Ce n'est donc pas un hasard si le directoire des Aigles a décidé de se séparer du meneur d'hommes des Vernets. Mais lui jeter uniquement la pierre serait une erreur. Les coupables sont nombreux à Genève.

Leaders absents

En été, lorsque tout le monde est encore bronzé et drapé de bonnes intentions, le discours était résolument optimiste du côté des Vernets. Comme partout en Suisse, évidemment. Mais au bout du Léman, il y avait une certitude: après deux saisons ratées et un manque de leadership flagrant, le retour de Noah Rod allait faire le plus grand bien. Le GSHC allait à nouveau ressembler à celui qui avait récemment remporté le titre national.

Quel bilan tirer après une dizaine de matches? Qui sont les leaders de ce groupe? Dimanche après-midi, Noah Rod a été renvoyé sous la douche pour une charge sur Linus Hultström. De manière maladroite, le capitaine a voulu montrer une réaction. Il est bien le seul. Tim Bozon? Invisible. Dave Sutter? Invisible lorsqu'il ne provoquait pas un penalty. Simon Le Coultre? Dépassé défensivement. Tim Berni? Fantomatique.

Les joueurs suisses ne sont pas les seuls à être blâmés. Sakari Manninen a été l'ombre de lui-même sur la glace de la Tissot Arena et ce fut déjà le cas vendredi contre Lugano lors de la défaite 1-5. Plus généralement, aucun élément importé n'a semblé avoir les reins suffisamment solides pour éviter le naufrage de ce week-end. Bilan: 1-13 en 120 minutes. Moche.

Un sage du hockey suisse me disait à propos de certains suiveurs que ces joueurs «étaient mouillés lorsqu'il pleuvait et étaient secs si le soleil pointait le bout de son nez». Sous-entendu, ils ne vont jamais taper du poing sur la table pour faire changer les choses et vont sans cesse subir. Sans manquer de respect à Manninen, Granlund ou Saarijärvi, c'est l'impression dégagée lors des quelques soirées compliquées de ce début de saison.

Le rôle de Marc Gautschi

Difficile de jeter la pierre au directeur sportif pour son recrutement. Sur le papier, cette équipe de Genève-Servette a fière allure. Mais Marc Gautschi a pêché en s'entêtant avec Yorick Treille. Après lui avoir confié le banc en décembre 2024, le directeur sportif l'a prolongé pour une année supplémentaire un mois plus tard avant qu'il n'ait donné la moindre garantie. C'était une erreur. Sans ce choix douteux, il aurait eu tout loisir de s'en séparer au terme de la saison 2024/2025 lorsque Genève-Servette a échoué dans sa lutte pour atteindre les play-off.

En ce début de saison, Marc Gautschi a maintenu Yorick Treille en poste après avoir pris une casquette historique à Lausanne. Par la suite, les résultats se sont améliorés, mais la mayonnaise n'a jamais pris. Lorsque la quasi-totalité des joueurs suisses ne performe pas à leur niveau, c'est aussi un problème de direction. En se séparant du coach français ce dimanche, le directeur sportif a tout de même eu la bonne idée de ne pas laisser la situation se pourrir davantage. Cela ne devrait pas être trop tard pour redresser la barre, à condition de trouver la bonne solution pour succéder à Yorick Treille. Avec deux licenciements en dix mois, l'ancien défenseur n'a pas intérêt à se planter une troisième fois.