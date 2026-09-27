Après la défaite de son équipe en prolongation face à Rapperswil (4-5), Ville Peltonen était loin d'être frustré. Le coach finlandais préfère retenir le positif et ne surtout pas s'emballer.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Samedi, Ajoie est passé de la sixième à la cinquième place au classement de la National League. Et pourtant, les Vouivres ont été battues par Rapperswil à Voyeboeuf. Mais, pour la cinquième fois en six matches, elles ont décroché au moins un point, ne s’inclinant qu’après la prolongation.

«À tous les matches, à part le dernier à la maison (ndlr: défaite 2-4 face à Zurich), nous avons pris un point. Personne ne pourra nous enlever ces points», lance Ville Peltonen, loin d’être frustré. Le coach finlandais, plutôt que de retenir la défaite, préférait garder en tête que son équipe «a eu l’occasion de gagner» et la belle ambiance de la Raiffeisen Arena. «C’était une superbe soirée ici à Porrentruy. Les fans étaient en feu, on a pu sentir leur soutien, ça nous a donné de l'énergie.»

Ville Peltonen reste très calme

Après avoir été menés de deux buts, les Ajoulots auraient bel et bien pu décrocher trois points, menant au score par deux fois (3-2 et 4-3). Mais commettant aussi quelques erreurs à la relance ou étant pris de vitesse sur les réussites saint-galloises. «Je crois que beaucoup de leurs occasions devant notre but sont venues de nos cannes, de pertes de puck», avoue Ville Peltonen.

Le premier but de Marlon Graf, par contre, semble injuste, l’attaquant visiteur ayant laissé traîner sa canne dans le patin d’un Ajoulot juste avant d’ouvrir le score. En plus de quelques pénalités non sifflées qui ont eu le don d’énerver le public très chaud ajoulot. «Ce n’est pas la première fois… Je crois que nous devons rester humbles et gagner le respect des arbitres», lâche Ville Peltonen dans un calme olympien.

Samedi soir, l’entraîneur finlandais n’avait pas prévu de s’emballer, ni négativement, ni positivement. Et ce même lorsqu'on le lance sur ses trois fantastiques finlandais (Kristian Tanus, Julius Honka et Julius Nättinen ont inscrit 3 points chacun). «Il y a des hauts et des bas. Ils ont certainement été meilleurs aujourd’hui que plus tôt dans la semaine. Je suis content de ça», conclut Ville Peltonen, calm as you like, convaincu que son HCA est à la bonne place en ce début de saison.