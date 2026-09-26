Ajoie finalement battu par Rapperswil après un match renversant

Le HC Ajoie n'a pu prendre plus qu'un point après un match à rebondissements face à Rapperswil. Malgré quatre points du top-scorer Kristian Tanus, les Vouivres se sont inclinées 4-5 en prolongation.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le début de saison du HC Ajoie est décidément plein d'inattendus. Les Vouivres, sixièmes de National League avant la partie, ont accueilli un invité surprise pour lâcher le puck, face à Rapperswil. Adrián, ancien gardien de but de Liverpool, de West Ham ou du Betis (sur le pré, pas sur la glace, vous l’aurez compris), était présent à Voyeboeuf pour lancer le match.

Un HCA dominateur mais mené de deux buts

Et le portier espagnol a dû apprécier les premières minutes ajoulotes. En confiance, au lendemain d’une belle victoire à Berne, les hommes de Ville Peltonen auraient pu virer en tête dès la 2e. Mais Louis Robin, seul devant Melvin Nyffeler après une mauvaise relance, n’est pas parvenu à tromper ce dernier. Dominant dans le premier acte (12 tirs à 5), Ajoie n’a pourtant pas inscrit de but, malgré deux grosses situations en supériorité numérique.

Pire, les Vouivres se sont retrouvées menées de deux buts à la première pause. À la 6e, Marlon Graf a ouvert le score de manière controversée. L’attaquant de Rapperswil avait pourtant laissé traîner sa canne dans un patin ajoulot juste avant de mettre les siens devant au tableau d’affichage. Une injustice à laquelle s’est ajouté un deuxième but, tombé une minute avant la fin du premier tiers-temps. La défense ajoulote s’oubliait et offrait une réussite trop facile à Jacob Larsson. Le break était fait à la Raiffeisen Arena.

Les Finlandais du HCA renversent la partie

Frustré par les arbitres et Rapperswil, le HCA devait persévérer et revenir fort du vestiaire. Consigne respectée par les Ajoulots, qui sont revenus au score dès la 24e. Kristian Tanus pouvait reprendre victorieusement un rebond, après un tir de Jerry Turkulainen. Le top-scorer relançait son équipe, qui continuait à pousser dans les minutes qui ont suivi. À la 25e, Melvin Nyffeler s’en sortait par deux fois: d’abord miraculeusement sur un tir de Gaël Christ, puis autoritairement sur un tir frappé de Jesse Zgraggen.

Mais le portier de Rapperswil devait s’avouer vaincu à la 26e, après un dangereux lancer de Julius Honka à la ligne bleue, dévié du patin par Julius Nättinen. 2-2, les Finlandais du HCA relançaient leur équipe. Et ajoutaient un superbe but à la 32e. À 5 contre 3, Jerry Turkulainen et Kristian Tanus combinaient derrière la cage de Rapperswil. À gauche, à droite, Nyffeler ne comprenait pas ce qui se passait dans son dos et le casque jaune local pouvait donner l’avantage aux siens, de bien belle manière. En 12 minutes, le HCA avait renversé le match.

Rapperswil revient au score par deux fois

Et la pression a continué autour du but de Melvin Nyffeler. Rien ne semblait pouvoir ralentir les Ajoulots… si ce n’est une pénalité sifflée contre Valentin Pilet. À la 35e, alors qu’Ajoie évoluait en infériorité numérique pour la première fois, Rapperswil revenait à égalité, grâce à une réussite signée Tyler Moy. Et les visiteurs auraient même pu reprendre l’avantage à la 45e. Pour la deuxième fois de la soirée à 5 contre 4, Rapperswil était tout proche d’inscrire un quatrième but, mais l’expérimenté Fabrice Herzog a complètement manqué son affaire, seul face au but ouvert.

Dans la foulée, c’est le HCA qui a pu repasser devant au score, sur un nouveau tir surpuissant de Julius Honka (48e). Les 4457 spectateurs garnissant la Raiffeisen Arena pouvaient exploser, l'ambiance montait encore d'un cran. Avant de redescendre à la 52e, quand Nicklas Jensen remettait (encore) tout le monde à égalité, suite à un joli mouvement collectif saint-gallois.

Kevin Labanc refroidit Ajoie

Pour la cinquième fois en six rencontres de National League cette saison, le HCA allait jouer son match après la fin du temps réglementaire. Et la prolongation, à 3 contre 3, a été cruelle avec les Ajoulots. Kevin Labanc a pris tout le monde de vitesse pour décider de ce match à rebondissements, qui n'a finalement pas souri à Ajoie.