Blessures, retours, records et dernières nouvelles: à l’aube de la reprise de la National League, Blick fait le point sur les principaux dossiers avant le coup d’envoi de la saison.

Marcel Allemann , Stephan Roth et Nicole Vandenbrouck

Bertschy va-t-il serrer les dents pour battre le record?

Christoph Bertschy a manqué le match de Champions League de dimanche contre Mannheim (3-4) en raison d’une blessure. Mais, selon «La Liberté», l’attaquant devrait être en mesure de tenir sa place pour la reprise du championnat et ainsi poursuivre sa série. Depuis son retour d’Amérique du Nord, il a disputé 483 matches de National League consécutifs. Il ne lui manque désormais plus que 40 rencontres pour égaler le record d’Ivo Rüthemann. De quoi donner une motivation supplémentaire au Fribourgeois pour serrer les dents. Andrea Glauser, le nouveau capitaine, est lui absent pour plusieurs semaines. Jamiro Reber et Henrik Borgström devraient en revanche bientôt effectuer leur retour.

Les SCL Tigers déplorent une cyberattaque

L’entraîneur de Langnau, Thierry Paterlini, dispose pratiquement de tout son effectif pour le début de saison, après les retours de blessure du nouvel attaquant suédois Jonathan Dahlén et du nouveau capitaine Flavio Schmutz. Seul le défenseur Samuel Erni est incertain. L’attaquant Robin Ramsauer, originaire des Grisons, qui a convaincu lors de la préparation, sera également présent dans l’Emmental pour le début de la saison. Le partenariat avec Coire a été prolongé lundi jusqu’en 2028.

En revanche, les SCL Tigers s’inquiètent pour le site internet du club, victime d’une cyberattaque la semaine dernière et qui devra apparemment être refait. Une solution externe a tout de même pu être trouvée pour la billetterie et la restauration.

Inti Pestoni doit patienter

Il sera intéressant de suivre l’évolution de la situation d’Inti Pestoni à Ambri. Le joueur de 35 ans était déjà tombé en disgrâce auprès de l’entraîneur Jussi Tapola la saison dernière. Comme il ne répond pas encore aux exigences physiques, l’attaquant ne fera pas partie de l’effectif pour le match d’ouverture contre Ajoie.

Jussi Tapola s’est toutefois déclaré satisfait de l’attitude du Tessinois, comme il l’a confié à la RSI. «Il travaille dur et nous espérons pouvoir compter sur lui dès que possible.» Le défenseur Luc Bachmann s’est quant à lui blessé lors du match amical contre Rapperswil et sera indisponible pendant deux à trois semaines.

Zoug compte quatre attaquants absents

Outre Lino Martschini, qui a déjà manqué une grande partie de la saison dernière en raison d’une blessure au genou, le Tchèque Dominik Kubalik, Gregory Hofmann et Mike Künzle, tous blessés au bas du corps, ne seront pas non plus présents pour le coup d’envoi à Lausanne. L’état de santé du quatuor d’attaquants sera réévalué de semaine en semaine.

Berne espère retrouver le «vrai» Miro Aaltonen

La saison dernière, le buteur attitré Miro Aaltonen a été une déception et n’a inscrit que cinq buts. A Berne, on espère désormais retrouver le «vrai Aaltonen». Lors de la préparation, le Finlandais a marqué autant de buts que durant toute la saison dernière. Vendredi dernier, lors du match de préparation contre les ZSC Lions (5-2), qu’ils affronteront également ce mardi pour le coup d’envoi, il a réussi un doublé. Les Bernois devraient pouvoir aborder la saison au complet.

Un signal d’alarme pour le ZSC

Du côté des ZSC Lions, Derek Grant a certes repris l’entraînement après sa blessure à la main, mais il ne sera pas encore aligné pour le coup d’envoi de la saison. Pour le reste, le nouvel entraîneur Claude Julien disposera de tous ses joueurs pour ses débuts en championnat contre Berne. Le ZSC a déjà affronté les bernois vendredi. Lors du dernier match de préparation à Wichtrach (BE), les Zurichois se sont inclinés 2-5. «On ne va pas pour autant se faire peur, mais ça a été un signal d’alarme. Berne était clairement meilleur», déclare le directeur sportif Sven Leuenberger.

Au début de la saison dernière, les ZSC Lions avaient d’emblée fait souffrir leurs supporters. A trois reprises, ils avaient été menés au score face à Bienne, avant de s’imposer finalement 4-3 grâce à un but de Yannick Weber une seconde avant la fin du temps réglementaire.

Zoug et Berne, rois de la préparation

Personne ne voudra accorder trop d’importance aux résultats des matches amicaux. Mais les victoires en pré-saison donnent toujours un peu de confiance. Zoug et Berne occupent ici le devant de la scène. Tous deux n’ont perdu qu’une seule fois: l’EVZ contre Kometa Brno (2-3) et le CPB contre les SCL Tigers (0-1). Kloten (1-5 contre Ambri) et Lausanne (3-4 après prolongation contre Fribourg) n’ont eux aussi essuyé qu’une seule défaite.

Classement de la pré-saison:

Berne et Zoug, 2,43 points par match Kloten, 2,29 Lausanne, 2,25 SCL Tigers, 2,14 Fribourg*, 2,13 Servette* et ZSC Lions, 2,00 Bienne, 1,86 Ajoie, 1,83 Davos*, 1,75 Rapperswil, 1,33 Ambri, 1,29 Lugano, 1,17

*Y compris la Champions League

Christian Dubé retrouve son ancien club

Pendant dix ans, Christian Dubé a occupé les fonctions d’entraîneur, de directeur sportif ou les deux à la fois à Fribourg. Lorsqu’il a été licencié en mai 2024, ce Suisse d’origine canadienne a eu beaucoup de mal à s’en remettre. Il retrouve désormais son ancien club pour la première fois en tant qu’entraîneur principal de l’EHC Bienne, à l’occasion du coup d’envoi de la saison 2026/27. La saison dernière, après sa prise de fonction dans le Seeland le 21 janvier, ce duel n’avait finalement pas eu lieu.

A l’exception des deux défenseurs blessés de longue date, Niklas Blessing et Robin Grossmann, Christian Dubé peut compter sur l’ensemble de son effectif, Petr Cajka ayant fait son retour. Le directeur sportif Martin Steinegger se réjouit de ce match d’ouverture à domicile contre le champion en titre: «Nous devons être prêts dès le départ, et c’est une bonne chose.»

Reto Berra n’a eu besoin que de deux matches de préparation

La recrue phare de Kloten, Reto Berra, a disputé deux matches pendant la préparation, contre les SCL Tigers (1-0) et Augsbourg (5-4 après prolongation). Faut-il s’inquiéter pour le gardien champion en titre, arrivé de Fribourg? «Il a atteint un âge où il sait exactement ce dont il a besoin», rassure le directeur sportif Ricardo Schödler.

Parmi les blessés, on compte le Canadien Brandon Gignac, encore indisponible pendant environ dix semaines, pour lequel Ricardo Schödler cherche un remplaçant. Les défenseurs Dario Sidler, indisponible pendant cinq semaines, et Nicholas Steiner, qui s’est déchiré le tendon d’Achille lors de l’entraînement estival et sera absent plusieurs mois, sont également à l’infirmerie. Les blessures des jumeaux Rafael et Simon Meier font encore l’objet d’examens.

Lugano sans Simion pour le coup d’envoi

A Lugano, selon la RSI, les attaquants Dario Simion et Cyrill Henry manqueront le début de saison en raison de blessures. Le centre américain Nick Shore, qui a pour l’instant signé un contrat jusqu’à fin octobre, devrait être considéré comme un joueur étranger excédentaire.

Des talents du CPB à Olten

L’EHC Olten a obtenu une licence B pour deux jeunes talents du CPB. L’attaquant Joel Grossniklaus (20 ans) et le défenseur letton titulaire d’une licence suisse Rolands Naglis (19 ans) ont convaincu les Soleurois lors des matches de préparation.