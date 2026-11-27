Heureux à Genève, où il entame sa huitième saison, Marco Miranda espère bien que son équipe va réagir ce samedi soir aux Vernets face à Ambri, vingt-quatre heures après une défaite rageante à Langnau (3-1). Interview avec un homme heureux de défendre les couleurs genevoises.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Genève-Servette s'est incliné 3-1 ce vendredi à l'Ilfis, malgré une nette domination aux tirs (31-22). Les Aigles ont craqué dans le deuxième tiers, et n'ont malheureusement pas su enchaîner après leur succès de mardi à Davos. Après la rencontre face aux Tigres, Marco Miranda a accepté, pour Blick, de se projeter sur la réception d'Ambri ce samedi aux Vernets.

Auteur de sept points cette saison (deux buts et cinq assists) en vingt-cinq matches, il assure pouvoir très largement monter en puissance dans les semaines à venir. Entretien avec l'attaquant de 28 ans, très épanoui à Genève, une ville où il vit depuis huit ans et où il a rencontré sa compagne.

Marco Miranda, si je vous dis que Genève-Servette a livré une bonne prestation ce soir, mais n'a pas été récompensé par le résultat, vous êtes d'accord?

C'est difficile à dire. Dans le sport, malheureusement, seul le résultat compte. Il nous a sans doute manqué un peu de détermination dans les derniers gestes. Nous aurions dû davantage nous projeter vers le but et nous montrer réellement dangereux. Nous savons que cette équipe de Langnau défend très bas et resserre énormément le jeu devant sa cage, c'est son style. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment réussi à nous créer des espaces pour multiplier les tirs et mettre leur gardien sous pression.

Jouer ici est toujours compliqué, il n'y a jamais beaucoup d'espaces à l'Ilfis sur la glace...

C'est clair qu'on sait toujours à quoi s'attendre en venant ici! Il y a très peu d'espace devant le but et il faut aller le créer soi-même! Il faut amener deux ou trois joueurs devant la cage, gagner les duels, provoquer des rebonds et trouver des solutions pour faire entrer le puck. C'est comme ça qu'on peut se montrer dangereux face à Langnau chez lui. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment réussi à le faire.

La National League est particulièrement serrée cette saison. Toutes les équipes semblent capables de battre n'importe qui, Zurich mis à part. Avec votre vécu et votre expérience, comment expliquez-vous cette homogénéité?

J'ai le sentiment que le niveau augmente chaque année et que le championnat devient toujours plus serré, je suis d'accord. Toutes les équipes progressent, c'est indéniable. Le ventre mou du classement est devenu particulièrement dense. Il faut se battre pour chaque point et il n'y a plus vraiment de matches faciles. On le constate semaine après semaine.

Ambri arrive aux Vernets ce samedi. À quoi vous attendez-vous?

Ce sera certainement un match physique et rapide. Nous aurons l'avantage de jouer à domicile pour cette deuxième rencontre du week-end, ce qui est toujours un petit plus en termes de récupération. Mais surtout, nous avons envie de réagir. Je suis convaincu que nous pouvons mettre encore davantage d'énergie et montrer un autre visage pour ce troisième match de la semaine.

Le début de saison a été compliqué pour Genève-Servette, notamment en raison des nombreuses blessures. J'imagine que voir l'infirmerie se vider petit à petit vous soulage, non?

C'est clair, c'est toujours plus facile avec un effectif au complet ou, disons, le plus complet possible. Vous l'avez dit, nous avons dû composer avec un groupe très restreint, mais le retour des blessés ne change pas tout d'un coup. Maintenant que nous retrouvons un effectif plus complet, c'est à nous de réussir à mettre nos principes en application à 100%. Je suis convaincu que nous pouvons encore franchir un cap dans ce championnat.

Sur le plan individuel, êtes-vous satisfait de vos prestations ces derniers temps?

Il me manque encore un peu de détermination dans le dernier geste. J'aimerais être davantage décisif. J'ai raté une grosse occasion mardi, ça m'énerve un peu. Il y a aussi des situations où la réussite ne tourne pas de mon côté. Mais je me sens de mieux en mieux. J'ai été très malade lors du premier match de Champions League contre Fribourg, j'ai ensuite eu de la peine à me remettre dans le rythme, mais ça va mieux. Je retrouve ma puissance, ma vitesse et mes jambes, j'ai le sentiment que ces sensations essentielles me reviennent progressivement. Et ça va aller encore en s'améliorant.

Vous entamez votre huitième saison à Genève. Comment vous sentez-vous en dehors de la glace?

Si un Zurichois reste huit ans à Genève, c'est qu'il y trouve forcément son compte (rires)! Je m'y plais beaucoup. J'y ai ma famille et c'est aussi ici que j'ai rencontré ma femme. Après toutes ces années, Genève est tout simplement devenue ma maison. Je m'y sens vraiment bien.