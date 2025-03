Tristian Scherwey ne soulèvera pas le trophée de champion de Suisse cette année, contrairement à 2010, 2013, 2016, 2017 et 2019. Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Tristan Scherwey, supporter d'enfance de Fribourg Gottéron, ne voulait qu'une chose mercredi soir: renvoyer les Dragons au fond de leur vallée, avec plusieurs coups de crosse dans la gueule s'il le fallait. Fidèle à lui-même, l'ailier du CP Berne a tout donné durant ses multiples passages sur la glace, mais a dû se résoudre à quitter l'arène les oreilles en bas, vaincu par ces courageux et talentueux Fribourgeois. Dix minutes de feu au cœur du deuxième tiers ont suffi à Gottéron pour envoyer Berne en vacances, ce qui n'était pas exactement ce que s'étaient imaginés les près de 17'000 supporters des Ours présents à l'Allmend mercredi.

Extrêmement déçu, Tristan Scherwey a pris la peine de s'arrêter vers Blick après être allé s'asseoir quelques minutes dans l'intimité du vestiaire pour partager les derniers instants de la saison avec ses coéquipiers. Ce jeudi matin, l'ailier s'est réveillé dans la peau d'un homme en vacances. Mais il aurait, c'est sûr, volontiers préféré se lever pour aller au boulot!

Tristan Scherwey, un match VII, c'est toujours particulier. Mais c'est cruel aussi...

C'est exactement ça... Un match VII, tu veux le gagner, point. On peut tout analyser, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, ils ont mérité la victoire, il faut être honnête. Ça nous coûte la série, c'est comme ça. On a eu une série très serrée, avec deux équipes qui étaient prêtes pour la bataille après une énorme saison régulière.

C'est d'autant plus rageant que vous aviez arraché ce match VII avec deux énormes matches V et VI... Ça fait encore plus mal de sortir comme ça devant son public dans une rencontre décisive, j'imagine?

On était dos au mur, on n'avait plus à faire de grands calculs, on devait gagner trois matches à la suite. On savait que c'était possible. On a fait le nécessaire jusqu'à ce soir. Après, on peut tout analyser, mais «crédit à Fribourg», comme on dit. Voilà, c'est fini.

On a l'impression que vous étiez bien dedans ce soir, après le premier tiers. Avec votre formidable public, les deux derniers matches gagnés, on se disait que l'avantage était de votre côté. Et il y a ce trou d'air: trois buts fribourgeois au cœur du match entre la 26e et la 36e...

C'est difficile à expliquer. On n'a pas réussi à mettre le rythme qu'on voulait. Et on leur donne des goals trop faciles.

Tristan Scherwey et Berne n'ont pas eu d'autre choix que de saluer les Fribourgeois à la fin de cette série passionnante. Photo: Pius Koller

La dramaturgie des play-off, c'est ce shot d'adrénaline ce soir, et ce tout ou rien. Demain matin, vous allez vous réveiller dans la peau d'un homme en vacances... C'était quoi l'ambiance dans le vestiaire, que vous avez quitté il y a quelques secondes?

Je ne sais pas quel mot choisir. Un grand vide. Oui, voilà, c'est un sentiment de vide. La déception est énorme. Je pense qu'on a fait une belle saison régulière, mais en play-off, il n'y a que le fait de passer qui compte. Mais voilà, il y a un adversaire qui veut passer aussi et je le redis, ils l'ont mérité.

Peut-on quand même dire que le grand CP Berne est de retour? Troisième de la saison régulière, ce n'est pas quelque chose que l'on peut effacer en sept matches, si?

Mais le bilan d'une saison, il se fait après les play-off. Oui, il y a eu beaucoup de bonnes choses si on regarde le tout. Mais le sentiment qui prédomine ce soir, c'est la déception. Une immense déception. Celle de ne pas avoir fait le prochain pas et d'avoir bonifié cette troisième place en saison régulière.

Maintenant, vous allez regarder la suite des play-off? Ou il ne faut plus vous parler de hockey pendant un moment?

Pfff... Là, comme ça, je ne sais pas, sincèrement. Est-ce que j'aurais envie de voir du hockey dans les prochains jours... Là, je ne pense qu'à ma déception, elle prend le dessus sur tous les autres sentiments. Mais peut-être que dans quelques jours, j'allumerai ma TV et je regarderai ce qu'il se passe. C'est difficile à dire à chaud honnêtement.

Avec un favori?

Les quatre équipes méritent d'être en demi-finales.