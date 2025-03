Lausanne et Fribourg se retrouvent en demi-finales!

Les affiches des demi-finales de National League sont connues. Tandis que Zurich et Davos vont s'affronter outre-Sarine, Fribourg et Lausanne vont se retrouver, un an après leur duel dans le dernier carré. Coup d'envoi de la série samedi.

Andrea Glauser et Lausanne vont retrouver le Fribourg de Lucas Wallmark. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Comme on se retrouve. Un an après s'être déjà affrontés en demi-finales de National League, Fribourg et Lausanne vont à nouveau croiser le fer au même stade des play-off. En s'imposant sur la glace du CP Berne, Gottéron a composté son ticket pour le dernier carré et retrouve donc les Lions.

Beaucoup de choses ont changé pour les deux équipes depuis l'affrontement de la saison dernière, qui avait vu les Vaudois l'emporter (4-1). Si des piliers du LHC ne seront pas sur la glace (Connor Hughes, Christian Djoos ou Lawrence Pilut), l'effectif fribourgeois n'a quasi pas changé. Et pourtant, il y a eu du grabuge sur le plateau de Saint-Léonard. Exit Christian Dubé, licencié à la fin de la saison dernière. Son remplaçant, Pat Emond, n'a duré que quelques mois et c'est désormais Lars Leuenberger qui mène les Dragons vers le succès. Au vu de la forme des deux équipes, ce duel s'annonce indécis.

Cette série, qui va se jouer au meilleur des sept matches, débutera dès ce samedi 29 mars à la Vaudoise aréna. L'acte II à la BCF Arena aura lieu mardi 1er avril. Dans l'autre demie de ces play-off, Zurich et Davos se battront pour une place en finale.