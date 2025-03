Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

4:29 Berne - Fribourg: Fribourg obtient son ticket pour les demi-finales

Yannick Rathgeb a tenu parole. Lundi, après l'égalisation à 3-3 dans la série du CP Berne, le défenseur disait que cela ferait encore plus mal à Berne de perdre l'acte VII à domicile. Et c'est précisément ce qui est arrivé avec, notamment, un but du No 27.

Et pourtant, rien ne parlait vraiment en faveur de Fribourg Gottéron avant ce septième match décisif. Contraints de s'imposer à Berne, les Dragons ont réalisé l'impensable grâce à un deuxième tiers de feu qui leur a permis de prendre trois longueurs d'avance. Inattendu sur le fond, ces trois buts marqués en l'espace d'une dizaine de minutes entre la 26e et la 36e ont suffi pour que les pensionnaires de la BCF Arena se mettent à l'abri.

Daniel Ljunggren l'allume-feu

L'étincelle est peut-être venue du joueur le plus improbable qui soit: Daniel Ljunggren. Le joueur de centre suédois a débarqué en toute fin de saison en provenance de Thurgovie. Celui qui n'avait jamais joué à un tel niveau s'est retrouvé au centre de la quatrième ligne et n'a pas eu un très grand temps de glace. Cela ne l'a pas empêché de parfaitement dévier un tir de Dave Sutter hors de portée de Philip Wüthrich.

C'est également une action initiée par un défenseur, Ryan Gunderson cette fois, qui a permis aux Fribourgeois de marquer le deuxième but. Cette fois-ci, c'est un autre arrière qui s'est retrouvé à la conclusion. Après un centre millimétré de l'Américain, Yannick Rathgeb a repris victorieusement le puck au deuxième poteau. Et le troisième but? Également l'œuvre d'un défenseur! Cette fois-ci, c'est Maximilian Streule qui a fait trembler les filets. Si les deux premières réussites ne devaient rien à personne, celle-ci a été un rien chanceuse, puisque l'envoi du No 77 a été dévié par un patin bernois.

Lors de l'ultime période, Berne a poussé lors des premières minutes et Miro Aaltonen a alerté Reto Berra (44e). Deux minutes plus tard, Jakob Lilja est passé tout proche du 0-4. L'essai du Suédois a été proprement arrêté par Philip Wüthrich. Reto Berra, de son côté, a fait le job sans avoir trop de peine, tant sa défense l'a bien épaulé. Lorsque le Zurichois peut voir le départ des shoots, il est imbattable. Et ce mercredi soir, c'était le cas durant une très grande partie de la soirée.

Coup de poker du SCB

À 10'17'' de la sirène finale, Jussi Tapola a tenté un coup de poker incroyable en sortant son gardien. Marcus Sörensen et Jakob Lilja ont eu des occasions de but. Mais Berne a pu réduire la marque par Simon Moser (52e, 3-1). Patrik Nemeth a également eu une chance de réduire encore un peu l'écart à sept minutes de la sirène finale. Le futur joueur de Gottéron s'est heurté à Reto Berra.

À cinq minutes de la fin du match, le gardien des Dragons a réalisé un arrêt époustouflant sur Romain Loeffel pour conserver le double avantage. À moins de trois minutes de la sirène finale, Jakob Lilja n'a cette fois-ci pas manqué la cible et a inscrit le 4-1 dans la cage vide (1-4).

Lausanne - Fribourg en demies!

Fribourg Gottéron va ainsi disputer les demi-finales pour la deuxième année de suite et la troisième fois en quatre ans. Une belle régularité. Problème? Les Dragons se sont toujours arrêtés à ce stade de la compétition. Au prochain tour, ils affronteront le Lausanne HC, vainqueur de Langnau en sept matches lors de ce premier tour.

Les deux clubs romands se sont affrontés à deux reprises en play-off ces dernières années. Les Dragons avaient remporté le quart de finale en 2022 et s'était incliné en demi-finale la saison dernière. La belle commencera ce samedi à la Vaudoise aréna (20h, en direct sur Blick).