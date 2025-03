Waltteri Merelä a vécu une soirée bien compliquée. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La vengeance est un plat qui se mange froid. Les Fribourgeois n'ont toutefois pas dû attendre bien longtemps avant de la déguster. Lundi, Waltteri Merelä a célébré le but décisif pour le SCB en chambrant le virage des fans de Gottéron. Une provocation matérialisée par des gestes dans la direction des supporters. Son message? «Ils nous ont tellement lancé de bières dessus après notre but, a-t-il détaillé après le match avec malice. Et comme j'avais un petit peu soif, je le leur ai montré. Je voulais juste un peu de bière.»

0:35 Après le but en prolongation: Waltteri Merelä a provoqué les fans fribourgeois

Une action qui n'avait pas plu à Yannick Rathgeb. Le défenseur des Dragons est venu dire son fait au Nordique. «Je n'aime pas du tout ce qu'il a fait devant nos fans et, pour moi, c'est un gros problème.» Les deux hommes ont échangé des mots sur la glace. Rendez-vous était donc donné ce mercredi pour un acte décisif sous haute tension.

Dans les colonnes de «La Liberté», le défenseur Dave Sutter prévenait qu'il n'était pas toujours une bonne idée de jouer avec le karma et que la roue pouvait rapidement tourner. Peut-être même plus vite qu'il ne l'imaginait puisque le soir-même, Fribourg Gottéron a envoyé les Ours en vacances. Waltteri Merelä a été inexistant et Yannick Rathgeb a marqué un but.

Plus sur le sujet Avec vidéo Play-off 2025 «J'avais un peu soif» Waltteri Merelä provoque les fans de Fribourg après la victoire

Les supporters des Dragons n'ont pas tardé à inonder la dernière publication du Finlandais sur Instagram de commentaires narquois. «Alors tu veux une bière? Est-ce que je te l'envoie à Cancun ou Marbella?», questionne l'un d'entre eux. Un autre s'est essayé au finnois pour lui traduire l'expression «On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué». Plusieurs font référence au karma qui aurait fait son office et aurait puni Waltteri Merelä pour son chambrage. «Il ne faut jamais humilier son adversaire, sinon c'est ce qui t'arrive.» Les faits ont donné raison à cet internaute.

Très rapidement, des dizaines de moqueries sont apparues sous les publications du joueur de Berne. Dans la nuit et au petit matin, cela s'est poursuivi.