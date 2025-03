Yannick Rathgeb (à dr.) a inscrit le 0-2 sur passe de Ryan Gunderson (de dos) Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les statistiques étaient terriblement défavorables à Fribourg Gottéron. Le fait de s'être fait remonter de 3-1 à 3-3 dans la série avait galvanisé les Bernois. Bref, il fallait être sérieusement optimiste pour penser que Fribourg Gottéron pouvait réaliser cet exploit face au SCB. Et pourtant, les Dragons y sont parvenus grâce, notamment, à un Reto Berra héroïque.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

Une vidéo vaut parfois 1000 mots.

0:46 Vidéo: Reto Berra a-t-il réalisé l'arrêt des play-off?

Le Zurichois a permis à Fribourg Gottéron de ne pas trembler tant et plus grâce à cette parade fantastique sur Romain Loeffel. Reto Berra a été très bien aidé par sa défense qui lui a très souvent dégagé la vue pour réaliser des arrêts propres. Mais outre le miracle face au défenseur neuchâtelois, le gardien de la BCF Arena a également dégoûté Marc Marchon en début de deuxième tiers-temps pour un double arrêt qui a préservé le 0-0. Si Fribourg est en demi-finales, c'est en très grande partie grâce à lui.

⭐⭐

L'attaquant suédois a été très pertinent dans son jeu à Berne. Très impliqué défensivement, Jakob Lilja et sa ligne ont souvent dû faire face à la triplette de Miro Aaltonen. Et l'extinction de la ligne de parade du SCB a permis à Fribourg Gottéron de s'imposer. En fin de rencontre, le Suédois a dans un premier temps manqué la cage vide à 3-1. Un raté qui n'a pas eu de conséquence, outre quelques minutes tendues par la suite. Mais il s'est rattrapé en pliant l'affaire à une poignée de secondes de la sirène finale.

⭐

Le No 23 a été un poison lors de cette rencontre. Vif et rapide, Marco Lehmann a pesé sur le jeu et lorsqu'il était sur la glace, le SCB était ultra-dominant en zone offensive. Son abattage en attaque n'a pas été franchement récompensé, hormis par un assist sur le but de Simon Moser. Mais si tous les Bernois avaient eu le même allant que l'ailier de poche, le résultat aurait probablement été un poil différent.

L'action de la soirée

Au début du match, les supporters fribourgeois ont déployé une grande banderole «Fribourg capitale» en lettres blanches sur fond noir. Et à la fin? Ils en ont sorti une autre du même format: «Berne capitule». Intelligente manière de se moquer de son adversaire après une victoire. On ne sait pas ce qu'ils auraient fait du calicot en cas de défaite, mais la question n'a pas dû les hanter trop longtemps tant la soirée a rapidement tourné à leur avantage.

L'info de la soirée

Ainsi, Fribourg Gottéron et le Lausanne HC vont s'affronter dès ce samedi pour l'acte I des demi-finales. Les deux formations vont aborder cette rencontre avec le même état de fraicheur (ou presque), puisque Dragons et Lions ont disputé sept matches lors de ce quart de finale. Le LHC dispose toutefois de 24 heures de récupération en plus. L'an dernier, c'était précisément la même chose, mais dans l'autre sens avec un acte I à Fribourg et des Dragons qualifiés un jour plus tôt.

Le flop du match

Zéro but, zéro assist, zéro tir cadré. Zéro sur toute la ligne. Waltteri Merelä a passé ce match comme une ombre. Il n'est pas le seul, mais le Finlandais a été l'une des figures marquantes de cette série face à Fribourg Gottéron, notamment avec sa provocation au terme de l'acte VI à la BCF Arena. Il était évidemment attendu au tournant, mais il n'a pas répondu présent.

La phrase de la soirée

« Je ne suis probablement pas le gars le plus émotif au monde, mais ce but m'a procuré une sensation incroyable même si je ne l'ai pas montré. Daniel Ljunggren, auteur du 0-1 pour Fribourg Gottéron. »

L'image de la soirée

Photo: keystone-sda.ch

Jussi Tapola est un entraîneur particulièrement souriant et sympathique. Lars Leuenberger aussi. Lorsque les techniciens de Berne et Fribourg se congratulent au terme de cette série âprement disputée, cela donne un moment fort capturé par Til Bürgy (Keystone-ATS).