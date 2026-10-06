Le photographe Adrien Perritaz contredit les propos de John Gobbi

Le conflit entre Fribourg-Gottéron et Adrien Perritaz connaît un nouvel épisode. Après les explications données par le directeur général John Gobbi à La Télé, le photographe conteste fermement la version du dirigeant fribourgeois. Il affirme notamment avoir tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec le club avant de faire appel à un avocat.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La rupture entre Fribourg-Gottéron et Adrien Perritaz continue de faire parler. Lundi, John Gobbi avait expliqué à La Télé les raisons ayant poussé le club à prendre ses distances avec le photograohe fribourgeois, qui vient de publier son deuxième livre consacré aux Dragons («Gagnants magnifiques»).

Le directeur général de Gottéron avait notamment assuré que le club n’avait pas eu la possibilité d’échanger avec Adrien Perritaz avant la publication de l’ouvrage. «Une fois le livre sorti, il nous a répondu par l’intermédiaire de son avocat. Nous avons donc décidé de ne plus collaborer avec lui», expliquait John Gobbi.

Une version qu’Adrien Perritaz conteste catégoriquement. Contacté après la publication de notre article, il assure avoir au contraire multiplié les tentatives pour communiquer avec le club. «Je conteste fermement les affirmations selon lesquelles le club n’aurait pas eu la possibilité d’échanger avec moi avant la publication du livre et selon lesquelles j’aurais ensuite choisi de communiquer uniquement par l’intermédiaire de mon avocat. C’est faux.»

«De nombreux échanges de mails»

L’auteur affirme pouvoir documenter sa version des faits. «J’ai de nombreux échanges de mails qui prouvent que j’ai cherché à communiquer avec le club, ainsi que des messages WhatsApp et des messages laissés sur le combox qui sont restés sans réponse.»

Adrien Perritaz apporte également une précision importante concernant l'intervention de son avocat. Selon lui, celle-ci ne serait intervenue que dans un deuxième temps. «J’ai décidé de faire appel à un avocat uniquement dans un deuxième temps, afin de me défendre après avoir reçu un courrier du club évoquant notamment de possibles démarches judiciaires à mon encontre.»

Deux versions des événements s’opposent donc frontalement. John Gobbi assure que Gottéron n’a pas pu échanger avec l’auteur avant la sortie de l’ouvrage et que la communication s’est ensuite effectuée par avocat interposé. Adrien Perritaz affirme, lui, avoir tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec le club sans obtenir de réponse.

Une précision sur son premier livre

Adrien Perritaz souhaite également rectifier un autre élément. Son précédent ouvrage, «Perdants Magnifiques», avait bien été vendu au Fanshop de Fribourg-Gottéron. Mais l’auteur précise que le club n’avait pas participé à sa réalisation.

«Mon premier livre, Perdants Magnifiques, a effectivement été vendu au Fanshop, mais il n’a à aucun moment été soutenu par le club. Il n’y a d’ailleurs aucune mention du club dans les crédits du livre.»

Pour Adrien Perritaz, ces précisions sont importantes alors que la polémique autour de son nouvel ouvrage se poursuit. «Beaucoup de choses fausses sont dites autour de cette histoire et cela nuit directement à mon travail et à mon professionnalisme. Je n’ai aucune envie d’entrer en guerre avec Fribourg-Gottéron. Ça reste mon club de cœur, que j’ai aimé photographier pendant toutes ces années. Je souhaite simplement rétablir la vérité à mon sujet et j’espère sincèrement que cette histoire pourra rapidement s’apaiser.»